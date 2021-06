My Backyard: Lär dig att älska naturen omkring dig

"Det är ju vi som skapar de allra flesta miljöproblemen", säger Marcus. Han tror att vi kan uppnå förändring genom att lära människor om sin omgivning. "Utbildning öppnar upp människors sinnen. Vi är omgivna av all den här skönheten, alla de här underverken – vi är bara inte medvetna om dem."



Marcus lär idag ut till andra det som han själv fick lära sig redan vid ung ålder. Han växte upp i en lägenhet tillsammans med sina syskon och sin ensamstående mamma, vilket innebar att utrymmet ofta var begränsat. "Att vara utomhus ... Det var dit jag gick för att fly undan och för att utforska", minns Marcus. "Jag spenderade bokstavligt talat varenda vaken minut utomhus, även om jag höll mig i våra kvarter. Jag var den där grabben som stannade utomhus tills mamma skrek att det var dags att komma in och äta."



Marcus mamma uppmuntrade hans kärlek för naturen och varje sommar tog hon med sig Marcus och de andra syskonen på campingsemester till en nationalpark i närheten. "Nationalparker är fortfarande mina favoritplatser på jorden", säger han. Under en av barndomens campingsemestrar fick han följa med på en guidad tur i naturen och den inspirerade honom att rikta in sig på biologi och vetenskap i sina studier och i karriären. "Det var första gången som någon tog med mig bort från stigen och in i skogen", säger han. "Guiden gjorde ett mycket starkt intryck på mig, för hon kunde plötsligt namnge alla djur och växter i min omgivning och lära mig om deras historia."