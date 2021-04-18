My Backyard: Lär dig att älska naturen omkring dig

Marcus Rosten hjälper andra att få kontakt med naturen
Kultur
Möt miljöutbildaren som vill skapa förändring genom att sprida kunskap om skönheten som finns i naturen i vår närhet.
My Backyard är en serie om atleter som hittar mening och balans i naturen.
Det är inte lätt att uppskatta organismer som ställer till det i det naturliga ekosystemet, men någon måste ju det. "Jag är en riktig nörd när det kommer till invasiva arter", säger Marcus Rosten, lärare i akvatisk ekologi på en high school i New York.
Det är tidig eftermiddag på Ellicott Creek, en biflod till Niagarafloden norr om Buffalo, New York. Marcus paddlar sin femmeterskajak längs en lugn slinga på drygt 15 kilometer medan andra kajakister plaskar förbi.
Marcus spanar längs strandkanten och dokumenterar djurlivet, precis som han alltid gör längs den här slingan. Han känner igen de flesta djuren, men idag får han en överraskning. Han får syn på en sköldpadda som han inte kan identifiera. När han återvänder hem och laddar upp ett foto av sköldpaddan på iNaturalist, ett vetenskapligt socialt nätverk för allmänheten, upptäcker han att det är en invasiv gulbukad vattensköldpadda — en art som är populär att ha som husdjur och som antagligen har blivit utsläppt av sin ägare. Marcus är först med att dokumentera sköldpaddan i västra New York — en unik och ovanlig prestation på den populära plattformen.
Att upptäcka ovanliga arter är bara en bit i pusslet för 27-åringen som studerade vid SUNY College of Environmental Science and Forestry. I ett större perspektiv menar Marcus att människor är mer bortkopplade från sina livgivande vattenvägar än någonsin. Han arbetar för att vända på den trenden. "Jag känner definitivt samhörighet med dem som är som allra mest bortkopplade – till dem som lider av miljömässiga orättvisor", säger han.
"Det är ju vi som skapar de allra flesta miljöproblemen", säger Marcus. Han tror att vi kan uppnå förändring genom att lära människor om sin omgivning. "Utbildning öppnar upp människors sinnen. Vi är omgivna av all den här skönheten, alla de här underverken – vi är bara inte medvetna om dem."
Marcus lär idag ut till andra det som han själv fick lära sig redan vid ung ålder. Han växte upp i en lägenhet tillsammans med sina syskon och sin ensamstående mamma, vilket innebar att utrymmet ofta var begränsat. "Att vara utomhus ... Det var dit jag gick för att fly undan och för att utforska", minns Marcus. "Jag spenderade bokstavligt talat varenda vaken minut utomhus, även om jag höll mig i våra kvarter. Jag var den där grabben som stannade utomhus tills mamma skrek att det var dags att komma in och äta."
Marcus mamma uppmuntrade hans kärlek för naturen och varje sommar tog hon med sig Marcus och de andra syskonen på campingsemester till en nationalpark i närheten. "Nationalparker är fortfarande mina favoritplatser på jorden", säger han. Under en av barndomens campingsemestrar fick han följa med på en guidad tur i naturen och den inspirerade honom att rikta in sig på biologi och vetenskap i sina studier och i karriären. "Det var första gången som någon tog med mig bort från stigen och in i skogen", säger han. "Guiden gjorde ett mycket starkt intryck på mig, för hon kunde plötsligt namnge alla djur och växter i min omgivning och lära mig om deras historia."
"Det är ju vi som skapar de allra flesta miljöproblemen", säger Marcus. Han tror att vi kan uppnå förändring genom att lära människor om sin omgivning. "Utbildning öppnar upp människors sinnen. Vi är omgivna av all den här skönheten, alla de här underverken – vi är bara inte medvetna om dem."
Marcus lär idag ut till andra det som han själv fick lära sig redan vid ung ålder. Han växte upp i en lägenhet tillsammans med sina syskon och sin ensamstående mamma, vilket innebar att utrymmet ofta var begränsat. "Att vara utomhus ... Det var dit jag gick för att fly undan och för att utforska", minns Marcus. "Jag spenderade bokstavligt talat varenda vaken minut utomhus, även om jag höll mig i våra kvarter. Jag var den där grabben som stannade utomhus tills mamma skrek att det var dags att komma in och äta."
Marcus mamma uppmuntrade hans kärlek för naturen och varje sommar tog hon med sig Marcus och de andra syskonen på campingsemester till en nationalpark i närheten. "Nationalparker är fortfarande mina favoritplatser på jorden", säger han. Under en av barndomens campingsemestrar fick han följa med på en guidad tur i naturen och den inspirerade honom att rikta in sig på biologi och vetenskap i sina studier och i karriären. "Det var första gången som någon tog med mig bort från stigen och in i skogen", säger han. "Guiden gjorde ett mycket starkt intryck på mig, för hon kunde plötsligt namnge alla djur och växter i min omgivning och lära mig om deras historia."
Marcus spenderar tid utomhus året runt – både på jobbet och på fritiden. När vädret vänder och det blir kallare lägger han upp sin kajak och tillbringar höstdagarna med att leta efter svamp. Han plockar svampen för att studera den och identifiera olika arter, men kommer aldrig att lägga den på tallriken. "Hur mycket jag än vill tycka om svamp kan jag helt enkelt inte tvinga mig själv att äta den, oavsett hur mycket jag försöker", säger han.
När snön kommer åker han längdskidor genom skogen i närheten och letar efter spår från räv, kanin och tvättbjörn. Han fotograferar också övervintrande fåglar längs Niagaraflodens strandkant, som till exempel småskraken – en anka med blodröda ögon och en rufsig grön mohawk. När våren kommer dokumenterar han så många flyttfåglar som möjligt längs den kända migrationsrutten The Atlantic Flyway. Under 2020 dokumenterade han över 185 olika arter.
För Marcus handlar det inte så mycket om den fysiska rörelsen – att röra på sig bara för att röra på sig – även om han inser att träning såklart är en bonus. "Det är därför jag aldrig ger mig ut på en vandringstur. Det slutar alltid med att jag tar en fågelpromenad istället, för jag är ju här ute antingen för att leta efter fåglar eller för att leta efter andra levande varelser."
Att paddla kajak är däremot det bästa av två världar: han får uppleva både kroppens och naturens imponerande styrka. "Det är någonting uppfriskande med att veta att det är helt och håller tack vare min kropp som jag kan befinna dig på den här platsen. Och tack vare vinden och vågorna, såklart", säger Marcus. "Men jag tar mig liksom fram för egen maskin, helt på egen hand. Jag är inte beroende av en motor. Jag behöver inte tänka på bränsle. Det är bara jag, mina egna muskler. Jag kan ta mig ut hit, jag kan paddla precis vart jag vill med hjälp av helt förnyelsebar energi, vilket också lämnar ett mindre klimatavtryck."
"Du behöver inte gå längre än din närmaste park för att uppleva naturens under."
När det kommer till att uppmuntra andra att spendera mer tid utomhus, oavsett vad deras mål är och vad de lär sig av upplevelsen, vill Marcus göra människor uppmärksamma på att man inte behöver åka till de imponerande nationalparker eller kristallklara sjöar som man ser i sociala medier. Han vill slå ett slag för all den historia och mångfald som finns i naturen i hans egen trädgård. "Du behöver inte gå längre än till närmaste park för att uppleva naturens underverk", säger Marcus och hoppas att vetskapen om det här ska uppmuntra människor till att skydda just de här platserna.
Gratwick Waterfront Park ligger ett stenkast från Marcus hem. En gång i tiden var parken en soptipp men sedan dess har platsen förvandlats till en populär park där man kan njuta av Niagaraflodens strandkant. Det är den här typen av förändring som Marcus vill främja. "Om vi fortsätter att skapa naturliga platser som den här, om vi fokuserar på tillgängligheten, kommer vårt samhälle att blomstra", säger han. "Mitt mål är att göra vad jag kan för att göra jorden till ett bättre plats."
Text: Colleen Stinchcombe
Foto: Jasmine Rose
Publicerades i: september 2020