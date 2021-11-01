My Backyard: Kampen för planetens framtid

Innan hon själv blev aktivist var 15-åriga Garima Thakur från Bhopal i Indien redan medveten om klimatförändringarna och deras förödande effekter runtom i världen. Som 13-åring hade hon sett dokumentären "Before the Flood", berättad av Leonardo DiCaprio. Hon blev deprimerad och fick klimatångest av filmens hemska bilder. Hon insåg att den globala klimatkrisen sker överallt och att den inte bara drabbar andra platser eller andra människor. Plötsligt såg hon tecken på miljöpåverkan överallt i sin stad och sitt land.



"Jag började se filmens budskap återspeglas även i små saker omkring mig: ett brinnande däck vid vägkanten, ett träd som höggs ned, människor i kö för att hämta vatten till sina familjer", säger Garima. "Överallt i Indien finns tecken på hur allvarlig situationen är. Och när du väl sett dem finns det ingen återvändo."



Garima minns den porlande bäcken i närheten av sin mormors hem i regionen Bilaspur, i den bergiga och skogsrika delstaten Himachal Pradesh. "Jag och mina kusiner brukade gå dit. Det fanns nästan inga människor där och vi kunde leka fritt. Det gick att se fiskarna i vattnet", minns hon.



Idag har platsen där hon lekte som barn blivit asfalterad och allt som finns kvar av den porlande bäcken som sprudlade av liv är nu "en stillastående vattensamling vid vägkanten", säger Garima. "Jag var runt elva år när vägen byggdes. Jag hade bara lekt vid bäcken i några år, men det tog mig hårt att se vad som hände med den."