My Backyard: Bouldering med ny kraft och mening

Favia är ännu inte helt återhämtad. Hon måste vara extra försiktig med skärsår och skrubbsår eftersom läkningen nu tar längre tid och hon är mer mottaglig för infektioner. Dessutom skapar ärrvävnaden från cancerbehandlingen pågående rörlighetsproblem, vilket leder till rygg- och höftproblem som har plågat henne i flera år. Hon har precis börjat kunna gå normalt igen, och hon måste få hjälp av vänner att vandra till klättringsplatser. "Att bära utrustning på 18–22 kg är helt enkelt för tungt", säger hon. Medan de flesta klättrare skulle säga att fotarbete är nyckeln till deras strategi, har Favias motgångar förvandlat klättring till att främst vara en överkroppssport. Det är också anledningen till att hon föredrar bouldering-överhäng framför att klättra upp för branta klippväggar. "När jag faller på fötterna, förskjuts min höft. Men om jag faller direkt på ryggen så skadar det inte min höft alls, förklarar hon.



Att vistas utomhus har hjälpt Favia att koncentrera sig. Under de senaste sju åren har klättringen blivit en tillflykt från ett stressigt jobb där hon fattar svåra vårdrelaterade beslut hela dagen. "Varför tycker jag att det är så roligt att skrubba min hud mot vassa klippor, blöda, få blåmärken och riskera att bryta ben och dö? Jag vet inte riktigt, säger hon. "Jag vet att jag gillar problemlösning och pussel, och klättring är helt enkelt ett pussel du måste lösa med hjälp av din mentala förmåga och din kropp."