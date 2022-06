Game Recognize Game: Zenat Begum från Playground Coffee och producenten Elle Clay

Zenats Playground är inte som andra kaféer. Det har blivit en lokal samlingspunkt sedan det öppnade 2016. Här serveras inte bara gott kaffe, som Elle skriver under på, utan kaféet håller också i poesihögläsningar, workshops, radiosändningar och bokbyten (det är fritt fram för grannar att lämna eller ta en bok). Under det senaste året har Playground också deltagit i ett lokalt kylskåpsinitiativ som lanserades i hela New York City, då grannar donerar mat och vem som helst får ta vad de behöver.



Zenat lärde sig hur man driver ett eget företag av sin pappa som ägde en järnhandel på samma ställe i 20 år. Elle vet också vad som krävs för att leda och driva ett projekt från grunden. Hon är grundare av produktionsföretaget Wild Child NYC med fokus på experimentellt berättande och berättelser om marginaliserade grupper. Hon har en egen podcast och har arbetat med många olika projekt inom film och ljudproduktion.



Elle och Zenat delar en kärlek för deras område i Brooklyn och community-aktivism, och de är båda passionerade för sina företag. Allt det gjorde att de samarbetade under events vid Playground-området. Här diskuterar de hur de bygger framgångsrika team runt sig för att stödja communityn och vilken roll som basketen (ett annat gemensamt intresse) har haft i deras arbete.





Elle: Zenat, sedan jag först träffade dig har du fokuserat på ditt område. Du har alltid jobbat för din community. När covid-19 slog till stod Playground verkligen ut i mängden genom att gynna communityn och bidra med resurser till protestanter, men också mat i kylskåpen. Jag vill inte säga att du gick över till att göra något nytt, eftersom du alltid har jobbat med communityarbete, men hur gick du över från att jobba inuti butiken till att jobba utanför den?



Zenat: En gammal vän från high school gav mig idén att skaffa ett community-kylskåp. Jordbruksmarknaderna har överproducerat grönsaker och livsmedel under de senaste månaderna. De har bara gett bort dem eller gett dem till livsmedelsbanker. Jag bad om hjälp här och där och plötsligt så var vi igång. Sedan började jag träffa Playground-stammisar och lokalbor som plockade från frysen varje dag. De var en blandning av servicearbetare, personal inom kritiska yrkesgrupper, byggarbetare och personer som driver förskolor och inte kan sluta jobba eftersom det skulle kosta dem för mycket ekonomiskt. Medan jag pratar med dig tittar jag faktiskt på kylskåpet. Nästan tio personer har kommit förbi under den senaste timmen för att lämna eller ta saker. Projektet har verkligen gått jättebra. Det har såklart uppstått problem på vägen, som med många projekt... Men man måste jobba vidare förbi det eftersom den övergripande visionen är att ge mat åt personer under en tid då det verkligen behövs.