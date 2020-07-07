Fysträning för familjen

Coachning
Senast uppdaterad: 6 juli 2020

med Nike Training

Fysträning för familjen

Vem i familjen orkar hålla kvar längst? Få svaret i det här roliga och effektiva träningspasset.

Det ska vara roligt att träna ihop med familjen och det här träningspasset är riktigt kul. Samla familjen och se vem som klarar varje "fryst" position längst.

Stopp! Håll kvar positionen. Samla hela familjen och gör er redo att fokusera mentalt och fysiskt genom att hålla kvar positioner som squats och armhävningar. När det börjar bränna i musklerna ska du komma ihåg: den familj som fystränar ihop, blir starkare ihop.

Fysträning för familjen

Träningspasset

Påbörja träningspasset tillsammans med familjen. Efter hand som ni rör er turas ni om att ropa ”stopp!” Då ska alla hålla sin position som statyer och pausa övningen. Håll positionen så länge ni kan tills någon av er rör på sig och därmed förlorar. Fortsätt tills det bara finns en "fryst" staty kvar. Fortsätt att köra med stopp under hela träningspasset. Lycka till!

Träna nuUpptäck träningspass för familjen

Träningspasset

Påbörja träningspasset tillsammans med familjen. Efter hand som ni rör er turas ni om att ropa ”stopp!” Då ska alla hålla sin position som statyer och pausa övningen. Håll positionen så länge ni kan tills någon av er rör på sig och därmed förlorar. Fortsätt tills det bara finns en "fryst" staty kvar. Fortsätt att köra med stopp under hela träningspasset. Lycka till!

Träna nuUpptäck träningspass för familjen
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Fysträning för familjen, Gå med i Nike Training Club

Gå med i Nike Training Club

Få tillgång till våra världsledande experter och tränare som kan hjälpa dig att hålla dig aktiv och hälsosam.

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Ursprungligen publicerad: 7 juli 2020

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