Fysträning för familjen

Påbörja träningspasset tillsammans med familjen. Efter hand som ni rör er turas ni om att ropa ”stopp!” Då ska alla hålla sin position som statyer och pausa övningen. Håll positionen så länge ni kan tills någon av er rör på sig och därmed förlorar. Fortsätt tills det bara finns en "fryst" staty kvar. Fortsätt att köra med stopp under hela träningspasset. Lycka till!