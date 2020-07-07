Fysträning för familjen
Coachning
med Nike Training
Vem i familjen orkar hålla kvar längst? Få svaret i det här roliga och effektiva träningspasset.
Det ska vara roligt att träna ihop med familjen och det här träningspasset är riktigt kul. Samla familjen och se vem som klarar varje "fryst" position längst.
Stopp! Håll kvar positionen. Samla hela familjen och gör er redo att fokusera mentalt och fysiskt genom att hålla kvar positioner som squats och armhävningar. När det börjar bränna i musklerna ska du komma ihåg: den familj som fystränar ihop, blir starkare ihop.
Träningspasset
Påbörja träningspasset tillsammans med familjen. Efter hand som ni rör er turas ni om att ropa ”stopp!” Då ska alla hålla sin position som statyer och pausa övningen. Håll positionen så länge ni kan tills någon av er rör på sig och därmed förlorar. Fortsätt tills det bara finns en "fryst" staty kvar. Fortsätt att köra med stopp under hela träningspasset. Lycka till!
Träningspasset
Påbörja träningspasset tillsammans med familjen. Efter hand som ni rör er turas ni om att ropa ”stopp!” Då ska alla hålla sin position som statyer och pausa övningen. Håll positionen så länge ni kan tills någon av er rör på sig och därmed förlorar. Fortsätt tills det bara finns en "fryst" staty kvar. Fortsätt att köra med stopp under hela träningspasset. Lycka till!