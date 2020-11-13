Varför bra hållning ger bättre resultat

God hållning är en naturlig position för kroppen där ryggraden gör en stor del av jobbet. Då har du axlarna bakåt, bröstkorgen uppåt, ryggraden lång, bäckenet neutralt och öronen i linje med axlarna (säcka inte ihop), säger R. Alexandra Duma, DACBSP, idrottskiropraktor på FICS, en tränings- och hälsoanläggning i New York. Det kan låta som en lång lista, men om du rättar till ett eller två av de här problemen brukar resten också falla på plats. Din kropp är som en trots allt stor marionettdocka – drar du i en tråd aktiveras de andra trådarna också.



Men på grund av allt stillasittande framför skärmar som vi ägnar oss åt nu för tiden har den naturliga positionen ersatts av dålig hållning. De muskler som borde vara aktiva, de djupa halsböjarna, är avslappnade och därför åker axlarna och halsen framåt, vilket skapar spänning i de små musklerna som inte borde bära vikten, förklarar Duma. Om du bara lutar huvudet framåt 15 grader känns det som att ditt huvud, normalt 4,5–5,5 kg, plötsligt väger 12 kg och belastar halskotorna eller nacken, säger hon. "De här spänningarna byggs upp med tiden och sliter ut skelett, leder och ligament", förklarar Duma.



En hopsjunken hållning, även om det känns bättre i stunden, kräver faktiskt mer energi. Kroppen måste jobba extra hårt för att behålla en hållning som den inte är avsedd för under längre tidsperioder, vilket kan leda till att du blir trött snabbare, oavsett vad du gör, säger Duma, som arbetar med atleter i USA:s basketlandslag. Med en bättre hållning rör du på dig mer effektivt och därmed blir vardagssysslorna och träningen lättare, säger Dan Giordano, doktor i fysioterapi och CMO på Bespoke Treatments Physical Therapy.