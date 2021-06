Vad är benchmarkpass – och hur använder man dem?

Hur du utformar ett benchmarkpass

Enligt Frost finns det tre olika tillfällen när det är bra att lägga in ett benchmarkpass: när du börjar träna för första gången eller börjar om efter en paus (för att ha en referens), när du kört samma träningsrutin en längre tid och behöver se var du står (så att du kan se om du faktiskt gör några framsteg) och när du försöker förbättra ett specifikt resultat (så du kan se även små framsteg).



Det finns tre regler för att få ut det mesta av ett benchmarkpass, oavsett varför du gör det. För det första ska du ge ditt allt. För det andra ska du notera dina resultat för varje försök oavsett vad det är du testar (tid, reps, vikt). För det tredje ska du inte ändra träningspasset från gång till gång. "Syftet är att testa din kapacitet", säger Frost. "För att få ett så exakt resultat som möjligt ska du därför ge ditt allt, notera resultaten och vara konsekvent."



"Om du vill testa en viss cardiokapacitet eller en specifik färdighet ska ditt första benchmarkpass efterlikna just den aktiviteten", säger Frost. Om du till exempel vill springa 1,6 kilometer på under 7 minuter inom 3 månader, ska ditt benchmark vara hur snabbt du kan springa 1,6 kilometer idag. Om ditt mål är att göra 10 pull-ups i sträck inom 6 månader, ska ditt benchmark vara – just det – hur många du kan göra nu. Med tanke på att det tar cirka 6 veckor av träning för att se avgörande fysiska förändringar, rekommenderar Clayton att du gör dina benchmarkpass mellan en gång i månaden och var tredje månad.



Att testa din övergripande kondition kan vara lite mer komplicerat eftersom det omfattar analys av flera olika element. "I sådana fall är det effektivast att ta med sammansatta rörelser (övningar som tränar flera olika leder och muskelgrupper samtidigt) i benchmarkpasset och många av de 6 grundläggande rörelsemönstren – squat, höftböj, utfall, tryck, drag och lyft", säger Clayton. Om du vill förbättra muskeluthålligheten föreslår Frost att du gör 100 air-squats, 50 situps och 25 armhävningar så snabbt du kan. Om du vill bygga upp allmän styrka ska du göra mycket färre reps av t.ex. squats, marklyft, bänkpress och rodd, men med vikter som utmanar dig och inom en viss tid. (Om det fortfarande känns överväldigande att vara din egen coach finns det ett antal bra benchmarkpass i Nike Training Club-appen.)



"Men tänk på att din allmänna träningsrutin inte bara ska bestå av din benchmarkträning", säger Clayton. "Ett heltäckande program ska inte bara innehålla målrörelserna, t.ex. att springa eller göra pull-ups, utan också träna de områden och muskelgrupper som stödjer de här rörelserna, t.ex. träning av core- och sätesmusklerna för löpning eller rodd och greppträning för pull-ups", säger han. Då kommer du att se framsteg när du gör ditt benchmarkpass för andra, tredje eller tionde gången (det finns ingen gräns).