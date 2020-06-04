Bygg upp en stark mental inställning

Meditation är ett av de bästa sätten att uppnå den inställningen, säger Andy Puddicombe, medlem i Nike Performance Council och medgrundare av mindfulnessappen Headspace. När du mediterar flödar mer blod till den grå hjärnsubstansen (delen som hanterar muskelkontroll och känselupplevelser) som blir tjockare och starkare. Detta kan hjälpa till att lugna dina nerver och lindra din stressnivå och dina tvivel i pressade lägen så att du kan agera med fokus, närvaro och beslutsamhet.



Du behöver bara några sekunder för att få nytta av den här kraften. Prova den här 20 sekunder långa meditationen: Ta tre djupa andetag, andas in genom näsan och ut genom munnen. Lägg märke till hur kroppen känns och låt tankarna komma och gå.



Gör den här snabba andningsövningen ett par gånger om dagen och öka gradvis antalet andetag medan du låter tankarna passera. Till slut kan ditt sinne hjälpa dig att ta din kropp till nästa nivå.