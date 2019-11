Como correr com o cão

Pesquisa antes da corrida

Nem todos são corredores

As raças com focinho curto, como os pugs e os boxers não são necessariamente feitas para correr. O mesmo se aplica a cães com patas curtas, como os corgis. Outros simplesmente não gostam de o fazer. "Tens de conhecer o teu cão e aceitar as suas limitações físicas", explica o treinador. Descobre se a raça do teu cão é adequada para exercício físico intensivo no American Kennel Club.

Mantém o teu cão em segurança

Treina o teu cão para correr ao teu lado, para não tropeçares na trela. Preferencialmente do lado de fora do passeio ou do trilho para manter alguma distância entre ele e os outros corredores. E presta sempre atenção à superfície na qual estão a correr, o alcatrão num dia de calor, por exemplo, pode queimar as patas do cão.