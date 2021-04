Treina com mais intensidade. Treina com leveza.

Os atletas da atualidade compreendem que temos responsabilidade para com o planeta porque o nosso próprio bem-estar está associado ao bem-estar da Mãe Natureza. Com isto em mente, a nossa equipa de design reinventou recentemente umas das nossas melhores sapatilhas de fitness com, pelo menos, 20% de material reciclado. O objetivo? Reduzir a pegada ecológica sem sacrificar o desempenho ou a durabilidade. As Nike Air Zoom SuperRep 2 Next Nature garantem que todos os atletas pensam no planeta Terra, sem comprometer o seu treino, quando escolhem as sapatilhas que usam para fazer lunges, saltos, sprints e treinos.