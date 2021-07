Plant Cork Pack: Behind the Design

Ode à natureza

Começamos com uma tela em branco de materiais de menor impacto, como lona de poliéster 100% reciclada e cortiça reciclada, e, em seguida, adicionamos cores à base de plantas.



A cor de cada planta é então extraída de uma forma particular a cada uma. Com a anileira, utilizamos as folhas e os caules, deixando-os fermentar na fase inicial. Com a romãzeira, fervemos as cascas do fruto em líquido para criar um amarelo vibrante. Com a arequeira, é a madeira da parte interior que é fervida para extrair a sua tonalidade.