Mãos à obra: como produzir biomateriais

Para começares a explorar as respostas a estas perguntas, não precisares de sair da tua cozinha. É aqui que Rikke encontra e utiliza produtos como leite, gelatina, algas e aquafaba (a água de cozedura do grão-de-bico, por vezes utilizada como substituto vegano para as claras de ovo) para inventar novos materiais, dando-lhes vida com corantes naturais produzidos a partir de flores, beterraba, couve e açafrão, entre muitos outros elementos.



Para Rikke, as pequenas vitórias podem ser muito gratificantes. As suas tentativas, erros, toques e ajustes contínuos resultaram em inúmeras versões, mas a emoção da descoberta nunca desvanece. "É uma espécie de magia, porque o processo é muito simples", afirma. "Começas com uma coisa e, no fim, acabas com algo diferente."



Assiste ao vídeo acima para ouvires a história por trás do laboratório biológico doméstico de Rikke e descobre como fazer o teu próprio bioplástico utilizando ágar-ágar (um espessante alimentar à base de algas). Abaixo, Rikke partilha dicas de criatividade, uma seleção das suas experiências anteriores e uma receita passo a passo para experimentares em casa.