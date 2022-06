Quais são as sapatilhas ideais para caminhar?

Nenhum par único de sapatilhas de caminhada será o certo para todas as caminhadas. Valorizas o conforto acima de tudo ou é mais importante para ti ter umas sapatilhas com um bom desempenho em longas distâncias? Que tipo de terreno é mais provável que encontres nas tuas caminhadas? Por último, qual é a importância do design e da cor das sapatilhas quando consideras adicionar um par ao teu guarda-roupa?



Quer dês prioridade ao conforto, aos quilómetros, ao estilo ou ao tipo de percurso, encontrarás um par de sapatilhas de caminhada Nike que correspondem às tuas necessidades.



CONFORTO



Talvez caminhes alguns quilómetros todas as manhãs antes de ir trabalhar ou faças longas caminhadas descontraídas com um amigo, um parceiro ou um companheiro de quatro patas. Procuras amortecimento e conforto, desde o primeiro passo.



Procura sapatilhas com amortecimento Nike React, que é simultaneamente macio e reativo. E escolhe um par com uma parte superior igualmente confortável. A parte superior em Nike Flyknit garante suporte nas áreas em que mais precisas, ao mesmo tempo que proporciona flexibilidade, respirabilidade e uma sensação tipo meia.



QUILÓMETROS



Se fazes quilómetros a sério (por vezes a um ritmo intenso), precisas de umas sapatilhas com um desempenho eficiente. Escolhe um par sustentado e estável e que tenha amortecimento em espuma leve para absorver choques. A espuma Nike ZoomX dar-te-á o maior retorno de energia possível para que possas ir mais longe.



ESTILO



Queres chamar a atenção na rua? Ou na pista… ou mesmo no supermercado. Seja como for, mereces sapatilhas confortáveis. Felizmente, algumas das sapatilhas mais emblemáticas da Nike proporcionam amortecimento e suporte, ao mesmo tempo que conferem estilo a cada passo. Por exemplo, as sapatilhas Nike Huarache são uma adição intemporal, mas arrojada, a qualquer guarda-roupa inspirado nos anos 90.



TRILHOS



Não tens medo da sujidade e queres tração para enfrentar os trilhos. Optas sempre por estar ao ar livre e gostas de ver lama nas tuas solas. Se isto te soa familiar, calça um par de sapatilhas de running para trilhos com uma parte superior que proteja os teus pés de pedras e detritos, uma sola intermédia que ofereça amortecimento e estabilidade e uma sola exterior com tração suficiente para enfrentar terrenos acidentados. As sapatilhas de running para trilhos da Nike proporcionam proteção e ventilação duradouras, para que os teus pés possam respirar enquanto exploras a paisagem.



DESIGN E MATERIAIS



Enquanto pesquisas online as sapatilhas de caminhada da Nike, presta atenção a estas palavras-chave que te ajudam a escolher o melhor par.

Zoom: reativas e leves para os dias de treino e de corrida

React: macias e elásticas, mas leves e duradouras para proporcionar conforto durante todo o dia

Air: amortecimento máximo e capacidade de resposta para uma passada divertida

Free: minimalistas e flexíveis para uma sensação natural de liberdade nos pés

Shield: sapatilhas repelentes de água, porque o tempo húmido não te pode impedir de caminhar

Flyknit: uma parte superior firme tipo meia que é como um abraço para os teus pés

ACG: equipamento para todas as condições que te protege de todas as condições