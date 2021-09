Novos exemplos

Admiras a tua mãe. Ao crescer, o que aprendeste com ela e quão significativa é a influência que ela tem sobre ti agora?

EMMA: Nunca vi a minha mãe jogar, mas as pessoas diziam-me "Ela era uma jogadora muito boa. Ganhou muitos prémios." O animal motivacional e competitivo em mim dizia: "Tens de ser melhor do que a mãe." No entanto, ela nunca me pressionou para jogar basquetebol. Estabelecemos no início da minha carreira que ela é a minha mãe e não a minha treinadora. A principal coisa que aprendi com ela foi que devo manter a simplicidade e ser fiel à minha essência. Ela e o meu pai certificaram-se de que me ensinavam isso. É impossível estar no meu lugar e ser exatamente a mesma pessoa.