Novos exemplos

EMMA: Acho que ficaria envergonhada e não saberia o que fazer. Isso é algo que tenho tentado evitar durante toda a minha vida ao manter os pés assentes na terra.

Se alguém que me conhece bem me dissesse: "Não conhecia esse teu lado. É algo de que não gosto", não sei o que faria porque tenho medo. Não gosto quando as pessoas mudam. Vejo pessoas a mudar depois de alcançarem coisas, coisas que nem sequer são muito importantes. Quando pensam que alcançaram algo, agem de forma diferente. Não gosto quando são assim. Se alguém muda por essa razão, não preciso que faça parte do meu círculo.