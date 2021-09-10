Novos exemplos
Emma Meesseman
Voa alto, mas permanece fiel às tuas raízes. Apesar de tudo o que alcançou, a jogadora da WNBA Emma Meesseman será sempre a "Emma de Ypres".
Não importa o quão alto a Emma voou, pois manteve-se sempre fiel a si mesma. Falámos com ela sobre como o apoio das pessoas que a rodeiam e da cidade em que cresceu a transformou em quem é hoje. Quer esteja com os seus amigos e os seus familiares ou a viajar pelo mundo enquanto vencedora de um campeonato, a Emma continua a ser ela própria.
Pareces ser uma pessoa muito fiel às tuas raízes. Quão importantes são as tuas origens?
EMMA: Penso que é muito importante lembrar-me sempre de onde venho. Crescer aqui tornou-me numa pessoa com os pés bem assentes na terra. Continuei a ser a mesma Emma, independentemente do que aconteceu. As pessoas que aqui vivem conhecem-me como sou e não como a Emma que joga na Rússia, a Emma que joga na América ou a Emma que se tornou MVP. Para elas, sou apenas a Emma. É isso que adoro na minha terra natal.
"As pessoas que aqui vivem conhecem-me como sou e não como a Emma que joga na Rússia, a Emma que joga na América ou a Emma que se tornou MVP. Para elas, sou apenas a Emma."
– Emma Meesseman
O que farias se um amigo achasse que estavas a agir como uma superestrela?
EMMA: Acho que ficaria envergonhada e não saberia o que fazer. Isso é algo que tenho tentado evitar durante toda a minha vida ao manter os pés assentes na terra.
Se alguém que me conhece bem me dissesse: "Não conhecia esse teu lado. É algo de que não gosto", não sei o que faria porque tenho medo. Não gosto quando as pessoas mudam. Vejo pessoas a mudar depois de alcançarem coisas, coisas que nem sequer são muito importantes. Quando pensam que alcançaram algo, agem de forma diferente. Não gosto quando são assim. Se alguém muda por essa razão, não preciso que faça parte do meu círculo.
"Continuei a ser a mesma Emma, independentemente do que aconteceu."
– Emma Meesseman
Admiras a tua mãe. Ao crescer, o que aprendeste com ela e quão significativa é a influência que ela tem sobre ti agora?
EMMA: Nunca vi a minha mãe jogar, mas as pessoas diziam-me "Ela era uma jogadora muito boa. Ganhou muitos prémios." O animal motivacional e competitivo em mim dizia: "Tens de ser melhor do que a mãe." No entanto, ela nunca me pressionou para jogar basquetebol. Estabelecemos no início da minha carreira que ela é a minha mãe e não a minha treinadora. A principal coisa que aprendi com ela foi que devo manter a simplicidade e ser fiel à minha essência. Ela e o meu pai certificaram-se de que me ensinavam isso. É impossível estar no meu lugar e ser exatamente a mesma pessoa.
"Manter a simplicidade e ser fiel à minha essência."
– Emma Meesseman
Como é que o desporto te ajudou na tua vida pessoal? Mencionaste como ficaste mais confiante ao jogar na América. Isso também aconteceu com a tua confiança no dia a dia?
EMMA: Acho que sim. O basquetebol deu-me confiança na minha vida pessoal porque sou alta e sou uma rapariga. Penso que, sem o basquetebol, seria mais difícil para mim aceitar-me a mim e ao meu corpo. No entanto, agora faço parte de um mundo onde todos são altos e onde consigo alcançar alguma coisa porque sou alta. Tenho a certeza de que me ajudou a mim e à minha confiança.
"Agora faço parte de um mundo onde todos são altos e onde consigo alcançar alguma coisa porque sou alta."
– Emma Meesseman
Diretora: Chaka (Charlene van Kasteren) @charlenevankasteren
Fotógrafa: Jaimy Gail, @jaimygail
Fotógrafo secundário: Boris Lutters
Permanece fiel às tuas raízes com a Emma Meesseman
"Vejo pessoas a mudar depois de alcançarem coisas, coisas que nem sequer são muito importantes. Quando pensam que alcançaram algo, agem de forma diferente. Não gosto disso", afirmou a Emma. Para ela, tudo se resume a manter-se fiel à sua própria essência e a ser quem é, um sentimento com o qual nos podemos identificar por parte de uma pessoa caseira e discreta que viaja pelo mundo. Junta-te à Emma na sua jornada. Um dia, poderá ser a tua.