O futebolista da Cidade do México Alan Landeros aperfeiçoa as suas capacidades

Não há forma errada de descobrir a paixão pelo desporto. O Alan Landeros, um estudante de 20 anos da Cidade do México, descobriu o futebol de rua enquanto pesquisava online e ficou deslumbrado com o estilo inovador dos seus jogadores. Em comparação com o futebol normal, o futebol de rua é normalmente um jogo com mais golos e equipas mais pequenas, jogado em espaços mais pequenos. Tudo se resume a um controlo de proximidade, competências individuais e um raciocínio rápido. Os jogadores como o Alan passam horas a desenvolver uma série de manobras que, juntas, se transformam num desempenho que executam em batalhas locais com outros jogadores. Para o Alan, não é tanto um jogo mas sim uma forma de expressão pessoal.



Encontrámo-nos com ele no relvado dos jogos em casa, em Axomiatla Park, onde aperfeiçoa o seu impressionante repertório. Durante uma pausa rápida, o Alan fala-nos sobre a sua comunidade de futebol de rua local e como o desporto o ajuda a canalizar a sua criatividade.