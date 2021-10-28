O futebolista da Cidade do México Alan Landeros aperfeiçoa as suas capacidades

Desempenho artístico: como este futebolista da Cidade do México aperfeiçoa as suas capacidades
Atletas*
O Alan Landeros só descobriu o cenário do futebol local da sua rua aos 16 anos. Agora, está a recuperar o tempo perdido.
"Retratos" é uma série onde falamos com atletas urbanos de todo o mundo.
Não há forma errada de descobrir a paixão pelo desporto. O Alan Landeros, um estudante de 20 anos da Cidade do México, descobriu o futebol de rua enquanto pesquisava online e ficou deslumbrado com o estilo inovador dos seus jogadores. Em comparação com o futebol normal, o futebol de rua é normalmente um jogo com mais golos e equipas mais pequenas, jogado em espaços mais pequenos. Tudo se resume a um controlo de proximidade, competências individuais e um raciocínio rápido. Os jogadores como o Alan passam horas a desenvolver uma série de manobras que, juntas, se transformam num desempenho que executam em batalhas locais com outros jogadores. Para o Alan, não é tanto um jogo mas sim uma forma de expressão pessoal.
Encontrámo-nos com ele no relvado dos jogos em casa, em Axomiatla Park, onde aperfeiçoa o seu impressionante repertório. Durante uma pausa rápida, o Alan fala-nos sobre a sua comunidade de futebol de rua local e como o desporto o ajuda a canalizar a sua criatividade.
Como é que ganhaste interesse pelo futebol de rua?
Quando era mais novo, brincava à volta do meu prédio com os meus vizinhos, principalmente jogos de crianças como a apanhada ou as escondidas. Depois de passar essa fase, ficava em casa a ver vídeos online e foi assim que descobri o futebol de rua, quando tinha 16 anos. Ninguém que eu conhecia tinha interesse suficiente no futebol de rua para querer aprender comigo, mas não havia problema porque, pelo menos no que diz respeito a habilidades e combinações, é um desporto que podes praticar sozinho. Comecei a imitar o que via online, as habilidades e as transições que os jogadores famosos faziam nas suas combinações, até que consegui criar o meu próprio estilo.
Como é o futebol de rua na Cidade do México?
O estilo de cada jogador de rua é diferente. Somos todos amigos, mas há definitivamente rivalidade quando treinamos juntos ou competimos uns contra os outros. Quando comecei a jogar futebol de rua sozinho, tinha medo porque não sabia se seria aceite pela comunidade. Antes de conhecer os jogadores de rua locais, admirava-os e ainda os admiro. E agora faço parte de uma equipa maior e também formei a minha própria equipa com um amigo.
Por que motivo gostas de treinar aqui?
É uma vizinhança bastante tranquila, sinto-me seguro a caminhar até aqui e não transmite uma sensação de perigo ao estar ao ar livre. A altitude nesta parte da cidade é muito mais elevada do que na baixa, por isso é um pouco mais frio e o caminho até aqui é sempre a subir, mas penso nisso como se fosse outra componente do exercício.
"Sou não conformista; […] não me cinjo à primeira ideia que tenho."
Como é que o futebol de rua te ajuda a expressares-te?
O futebol de rua foi o que me fez explorar mais a minha criatividade. Quando crio combinações, por exemplo, movimento-me muito entre cada habilidade e isso diz muito sobre como sou enquanto pessoa. Ou pego nas habilidades que já dominei e tento fazer variações novas para criar algo totalmente diferente. Portanto, diria que isto mostra que sou um conformista não-conformista, que não me cinjo à primeira ideia que tenho.
Chegaste bastante tarde à modalidade. Que impacto é que isso teve para ti enquanto pessoa?
Costumava ser muito tímido e quando comecei a treinar tinha vergonha de o fazer num parque ou em qualquer espaço público porque as pessoas paravam e viam, o que me deixava nervoso. Isso já não acontece. Agora, treino todos os dias durante cerca de duas ou três horas, em qualquer lugar. Às vezes, filmo as minhas combinações no Centro Histórico da cidade, como no Monumento à Revolução, onde há muitas pessoas a passear. Se tiver uma multidão, aproveito-me disso para o vídeo.
Como é que desenvolves as tuas capacidades?
Posso ter novas ideias a qualquer momento do dia, por vezes apenas ao ver vídeos antigos, mas prefiro esperar e praticar durante o treino, se for um truque difícil. Tive acidentes no passado quando tentava algo novo sem planear realmente. Uma vez fiz uma lesão tão grave no joelho que não pude treinar durante quatro meses. Quando voltei, reparei que tinha medo de experimentar coisas novas porque não queria arriscar uma lesão, mas isso foi pior, porque fiquei estagnado e comecei a sentir-me desmotivado. Agora tento pensar tanto quanto possível, mas, no fim, continuo a correr o risco. Se cair, paciência. Não quero ficar no mesmo lugar.
Texto: Karina Zatarain
Fotografia: Darryl Richardson
Escrito em: setembro de 2020