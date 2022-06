O futebolista da Cidade do México Alan Landeros aperfeiçoa as suas capacidades

Quando era mais novo, brincava à volta do meu prédio com os meus vizinhos, principalmente jogos de crianças como a apanhada ou as escondidas. Depois de passar essa fase, ficava em casa a ver vídeos online e foi assim que descobri o futebol de rua, quando tinha 16 anos. Ninguém que eu conhecia tinha interesse suficiente no futebol de rua para querer aprender comigo, mas não havia problema porque, pelo menos no que diz respeito a habilidades e combinações, é um desporto que podes praticar sozinho. Comecei a imitar o que via online, as habilidades e as transições que os jogadores famosos faziam nas suas combinações, até que consegui criar o meu próprio estilo.