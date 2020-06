De que quantidade de água precisam realmente os corredores

Dicas para transportar água

Basear-se nas fontes de água públicas para manter a hidratação durante o treino é complicado e, em alguns percursos, impossível. Transportar uma garrafa de água durante a corrida também não é nada prático. Algumas boas soluções incluem: garrafas de água portáteis que encaixam num suporte com uma banda que podes colocar sobre a mão; cintos para garrafas, que colocam o peso da água sobre as tuas ancas; e coletes que te permitem guardar garrafas junto ao peito ou que têm bolsas de água com palhinha nas costas.



Lembra-te de que embora este equipamento costume ser ergonómico, pode afetar a tua forma, afirma Jason Fitzgerald, treinador certificado do USA Track & Field, treinador principal do Strength Running e autor do podcast Strength Running. "Uma bolsa de água cheia pode fazer com que te inclines demasiado para a frente, e transportar uma garrafa de água de um lado da anca ou na mão pode fazer com que te inclines ligeiramente para um dos lados", explica.



Embora nenhum destes problemas seja grave, e certamente menos grave do que a desidratação, estes pequenos desequilíbrios podem aumentar com o tempo. Tenta ao máximo manter o equilíbrio trocando a mão com que seguras a garrafa, o lado do cinto onde transportas a garrafa ou, se um cinto tiver várias garrafas, tenta beber alternadamente de cada uma em vez de beber sempre da mesma. Quanto às bolsas de água, enche-as apenas com a quantidade necessária para o treino, não necessariamente até ao máximo.