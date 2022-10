Bra By Adwoa: carta da editora

Vou contar-te um segredo.

Durmo muito mal. Devo ser a pessoa com mais dificuldades em dormir no mundo. Claro que o facto de ser uma completa notívaga não ajuda, mas, sempre que tento ir dormir cedo, fico com a cabeça às voltas durante horas. Já tentei de tudo: máscaras para dormir (irritantes), meditação (como se me conseguisse concentrar durante tanto tempo), contar ovelhas (inútil).

No entanto, a única coisa que me ajuda a adormecer é cansar o meu corpo com um bom treino. Pratiquei Muay Thai e fiz boxe quando fiquei sóbria pela primeira vez (era a minha praia). Estou obcecada com pilates e até comecei a correr durante a pandemia. É a única coisa que resulta para mim.

O desporto sempre foi algo com o qual posso contar para descontrair, tanto física como mentalmente. Sem ele, sinto-me desequilibrada. Levantar-me e mover o meu corpo ajuda-me a superar um dia mau. Dá-me tempo para estabelecer uma ligação com o meu corpo, tempo para me concentrar (em algo que não o ecrã do telemóvel). É um momento dedicado a mim mesma. A meditação nunca foi para mim, mas concentrar-me na minha forma permite-me voltar a estabelecer ligação enquanto o resto do mundo desvanece para segundo plano.

Escrevo tudo isto para explicar por que motivo tenho tanta honra em ser convidada para editora da rubrica Bra By. Por cada treino, festa de dança na sala de estar, corrida na pandemia ou treino no ringue de boxe que fiz, confiei no conforto e no suporte de um bom sutiã de desporto. Posso ser exigente com o estilo: gosto de algo simples e confortável, e um look mais discreto faz-me sentir sempre sensual e incrível, mesmo quando estou a transpirar no ginásio. Adoro formas clássicas dos anos 90, pelo que também há um elemento de nostalgia nas minhas escolhas de sutiã.

Ao trabalhar nesta edição de Bra By, tive a oportunidade de repensar a minha relação com os sutiãs de desporto, explorando a forma como desempenham um papel na minha relação mais abrangente com o desporto e a saúde mental. O desporto ajuda-me a relaxar, a descontrair, a concentrar-me, a soltar a agressividade, a processar sentimentos e a fazer progressos noutras áreas da minha vida, e quero que todas as pessoas que estão a ler possam ter acesso à liberdade que isso traz. Tudo isso enquanto se sentem apoiadas e sensuais. Depois de dois anos difíceis, merecemos!

Adorei trabalhar nesta edição e espero que também gostes de a ler.

Com muito amor,

Adwoa