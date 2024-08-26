Campeonato Europeu de Futebol Feminino de 2022: Never Settle, Never Done

Durante anos, o mundo falou sobre a história e o crescimento da modalidade feminina. No entanto, à medida que o futebol feminino assume uma posição central este verão, está na altura de celebrar a confiança e a competência arrojadas das mulheres de hoje e das raparigas que irão mudar o jogo no futuro.

Realizado por Valentin Petit e protagonizado por mulheres de todos os níveis da modalidade, incluindo a Leah Williamson, capitã das "Leoas", a francesa Marie-Antoinette Katoto, a Alexia Putellas do Barcelona, a norueguesa Ada Hegerberg, a Magda Eriksson e a Pernille Harder do Chelsea, bem como a freestyler de classe mundial Rocky Hehakaija e raparigas de equipas amadoras de toda a Europa, o nosso mais recente filme apresenta a velocidade, a capacidade técnica e a pura qualidade do jogo feminino, que nunca foram tão grandiosas.

Quando questionada sobre o significado deste filme para si e para o jogo, a Rocky afirma o seguinte:

"Fazer parte deste projeto significa tudo para mim e é um sonho tornado realidade. Cresci a ver estes grandes anúncios da Nike, a imitá-los nas ruas com os meus amigos. A Nike está a mostrar ao mundo que o futebol feminino é uma força a ter em conta e está aqui para ficar."