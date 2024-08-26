Campeonato Europeu de Futebol Feminino de 2022: Never Settle, Never Done

Euro 2022 feminino: Never Settle, Never Done
Isto é o futebol feminino como nunca antes visto e isto é apenas o começo.
Durante anos, o mundo falou sobre a história e o crescimento da modalidade feminina. No entanto, à medida que o futebol feminino assume uma posição central este verão, está na altura de celebrar a confiança e a competência arrojadas das mulheres de hoje e das raparigas que irão mudar o jogo no futuro.
Realizado por Valentin Petit e protagonizado por mulheres de todos os níveis da modalidade, incluindo a Leah Williamson, capitã das "Leoas", a francesa Marie-Antoinette Katoto, a Alexia Putellas do Barcelona, a norueguesa Ada Hegerberg, a Magda Eriksson e a Pernille Harder do Chelsea, bem como a freestyler de classe mundial Rocky Hehakaija e raparigas de equipas amadoras de toda a Europa, o nosso mais recente filme apresenta a velocidade, a capacidade técnica e a pura qualidade do jogo feminino, que nunca foram tão grandiosas.
Quando questionada sobre o significado deste filme para si e para o jogo, a Rocky afirma o seguinte:
"Fazer parte deste projeto significa tudo para mim e é um sonho tornado realidade. Cresci a ver estes grandes anúncios da Nike, a imitá-los nas ruas com os meus amigos. A Nike está a mostrar ao mundo que o futebol feminino é uma força a ter em conta e está aqui para ficar."
Nunca pares de querer ir mais além
Celebrar as atletas e o jogo atual e trabalhar simultaneamente rumo a mudanças que irão melhorar o futuro da modalidade não precisam de ser conceitos mutuamente exclusivos. O nível do futebol nunca esteve tão elevado, sendo que o investimento, a cobertura dos meios de comunicação social e o público estão em níveis recorde, e mais raparigas estão envolvidas no futebol amador do que nunca. Estas conquistas não podem ser ignoradas nem menosprezadas.
Aquelas que estão no jogo atualmente fazem a sua parte para criar uma modalidade melhor para as atletas de amanhã. A Ada Hegerberg continua a lutar incansavelmente pela igualdade no jogo feminino. Organizações como a Street Football x Barcelona e a Escola de Futebol Feminino de Barcelona estão a garantir que atletas de todos os níveis têm a oportunidade de experimentar as alegrias e as vantagens do desporto-rei. Em Londres, a Level7Academy da antiga profissional Mollie Kmita, uma academia de educação de futebol, promove programas universitários a tempo inteiro para mais de 400 atletas estudantes. Enquanto isso, o Grenfell Athletic FC criou a sua equipa feminina em 2021 e vai participar nas suas primeiras competições este ano.
No entanto, deliciar-se com a glória dos níveis que o jogo alcançou não pode criar complacência e nunca devemos parar de querer ir mais além. Mais oportunidades profissionais para as mulheres no futebol, mais investimento e acesso a todos os níveis do desporto, além de mais visibilidade através da cobertura dos meios de comunicação social.
Estamos numa fase capacitadora no desporto, com atletas femininas a assumirem uma posição central, e a Nike continua a investir no crescimento da modalidade. Isto é apenas o começo.
Este verão representa um marco importante para o futebol feminino: o objetivo de todos os que investiram neste jogo deve ser que seja simplesmente o melhor momento até agora.
Never Settle, Never Done.