(Bra) by Dina | Estilo dos sutiãs de desporto

Bra By Adwoa
Adwoa Aboah: eleva o estilo do teu sutiã de desporto
Bra By Adwoa é a nossa mais recente edição da série Bra By e, desta vez, Adwoa Aboah, a icónica amante de moda, modelo, atriz e ativista, assumiu as rédeas. Através da sua plataforma e podcast, Gurls Talk, ela tem representado a sua comunidade como uma apoiante feroz do amor-próprio. Nesta edição "Eleva o estilo do teu sutiã de desporto", não será exceção. Junta-te a Adwoa à medida que nos explica as razões do seu fascínio pelo estilo com sutiãs de desporto.
Look casual londrino com o sutiã Nike Swoosh em branco
"Londres é onde me sinto mais em casa, é a minha comunidade. Este look faz-me recordar a minha cidade natal, é fantástico, mas tem um toque especial. Adoro o sutiã Swoosh clássico, não é um estilo icónico por acaso e irá sempre resistir ao teste do tempo. Possui aquela nostalgia dos anos 90 que adoro dos tempos da minha juventude e a sensação enérgica do casaco verde com o azul Electric do hoodie por baixo mexe com os meus sentimentos."
Descontração discreta com o sutiã Nike Air Dri-FIT Indy em preto
"Esta é a minha escolha para descansar e descontrair. Suave, aconchegante, confortável (a minha predileção), é perfeito para aquelas sessões de ioga para descontrair quando só queres alongar e respirar ou simplesmente deitares-te no chão. Continuo a sentir-me apoiada com este sutiã, mas suficientemente relaxada para desanuviar, descansar e recuperar devidamente."
Um toque de cor com o sutiã Nike Swoosh em vermelho
"Adoro este look, adoro o impacto de ter tudo em cores bastante escuras e depois usar algo com um rasgo de vermelho que se destaca. O vermelho é a cor do poder, da energia, da fisicalidade. Sinto que posso arrasar com este conjunto. É perfeito para algo com impacto elevado, como uma sessão no ringue onde só queres exercitar com intensidade, sentires-te poderosa e desafiar os teus limites."
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