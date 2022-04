(Bra) by Dina | Estilo dos sutiãs de desporto

Bra By Adwoa

Bra By Adwoa é a nossa mais recente edição da série Bra By e, desta vez, Adwoa Aboah, a icónica amante de moda, modelo, atriz e ativista, assumiu as rédeas. Através da sua plataforma e podcast, Gurls Talk, ela tem representado a sua comunidade como uma apoiante feroz do amor-próprio. Nesta edição "Eleva o estilo do teu sutiã de desporto", não será exceção. Junta-te a Adwoa à medida que nos explica as razões do seu fascínio pelo estilo com sutiãs de desporto.