(Bra) by Dina | Estilo dos sutiãs de desporto

"Adoro este look, adoro o impacto de ter tudo em cores bastante escuras e depois usar algo com um rasgo de vermelho que se destaca. O vermelho é a cor do poder, da energia, da fisicalidade. Sinto que posso arrasar com este conjunto. É perfeito para algo com impacto elevado, como uma sessão no ringue onde só queres exercitar com intensidade, sentires-te poderosa e desafiar os teus limites."

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