Jak biegać z psem

Pozwól psu dyktować tempo biegu

Najważniejsze to pamiętać, że to nie Ty dyktujesz warunki tego biegu. „Jeśli chcesz osiągnąć szybki czas, nie bierz ze sobą swojego psa” – mówi trener Bennett. Zacznij od wolnego biegu, a gdy Twój pupil zechce się zatrzymać i coś obwąchąć, pozwól mu to zrobić. „Jeśli mu się spodoba, na pewno będzie chciał Ci towarzyszyć podczas kolejnego biegu”.