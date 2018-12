PRZEPIS NA WYGRYWANIE Dla najlepszych sportowców każda minuta treningu to szansa na poprawę wyników. Długie

godziny ćwiczeń mogą przecież zaważyć na zdobytych i straconych punktach podczas meczu. NikeCourt, we współpracy z Akademią Tenisa Mouratoglou, prezentuje serię

praktycznych wskazówek i rad dotyczących treningów, aby pomóc Ci stać się mistrzem.

Akademia Mouratoglou odkrywa najbardziej ekscytujące nowe talenty z całego świata

i dba o ich rozwój, zapewniając warunki do intensywnych ćwiczeń i skupienia. Akademia została założona przez trenera Sereny Williams, Patricka Mouratoglou,

i wraz z NikeCourt oferuje wyjątkowe wsparcie, nadając treningom nowy wymiar.