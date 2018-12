WYTRZYMAŁOŚĆ – 6,5 KM To Twój najdłuższy bieg w tym tygodniu.

Przebiegnij płynnie tę odległość, aby

zwiększyć swoją wytrzymałość i

przygotować się do dnia zawodów. Celem pierwszych tygodni treningu

jest przyzwyczajenie organizmu do

dłuższych dystansów. Nie martw się

zbytnio o tempo – powinno być

dostosowane do Twoich możliwości.

Po biegu spójrz na swoje czasy na

1,5 km w aplikacji Nike+ Running,

które posłużą jako punkt odniesienia

do przyszłych biegów.