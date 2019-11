Ścisłe dopasowanie podczas obrony

Styl gry Paula George'a wymaga dokładnego dopasowania i doskonałego wsparcia, dlatego Hardman dodał elastyczną strefę w przedniej części buta, która dostosowuje się do stopy zawodnika w czasie ruchu. Następnie przykrył tę część dynamicznymi skrzydłami, by jeszcze bardziej zwiększyć wsparcie. Jak sam mówi: „Dzięki temu but przyjemnie otula stopę, zapewniając wrażenia podobne do modelu PG 1. Jednocześnie rozwiązanie to eliminuje problem wiszącego paska u osób z wąskimi stopami”.