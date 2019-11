Osobisty przekaz

Wolny czas Paul George spędza nad jeziorem z wędką w ręku. „Na tym polega dwoistość jego natury” – mówi Hardman. Dla Paula ważne było dodanie osobistych elementów związanych z jego życiem i zainteresowaniami, dlatego nasz zespół projektowy umieścił na butach subtelne akcenty, takie jak detale inspirowane wędkarstwem, data urodzin jego córki oraz numery kierunkowe Palmdale i Indiany. Pasek na prawym bucie przypomina tytanowy pręt, co nawiązuje do kontuzji koszykarza w 2014 r. i upamiętnia drogę, którą musiał przejść, aby dojść do siebie. Czysty zamsz symbolizuje doskonały styl wyróżniający go poza boiskiem.