Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.

Carlos uważa, że życie, podobnie pole do golfa, to coś, czego nie da się kontrolować. „Kontroluj to, nad czym możesz mieć kontrolę” to maksyma, do której często wraca. Nic nie zapowiadało, że będzie dla kogoś światłem nadziei, ale gdy przydarzyło się coś, czego nie mógł kontrolować, musiał szybko przystosować się do nowej rzeczywistości. Jak przyznaje, umiejętność tę zawdzięcza swojej wierze, która pozwala mu twardo stąpać po ziemi. To również dzięki niej był w stanie spojrzeć na swoją nową sytuację z innej perspektywy. Carlos zwraca też uwagę na swój system wsparcia: ludzi, którzy byli przy nim, gdy obudził się po operacji. Są oni dla niego inspiracją do pomagania osobom, które muszą radzić sobie z podobnymi sytuacjami. „Jeśli spojrzy na mnie dziecko po amputacji, może pomyśli, że ono też może profesjonalnie zajmować się golfem i go trenować”.



W powyższym filmie Carlos opowiada swoją historię i wyjaśnia, jak udało mu się pokonać zarówno fizyczne, jak i mentalne przeszkody oraz zyskać nową perspektywę na życie i grę, którą kocha.