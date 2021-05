Osiągnij cele dzięki wskazówkom dotyczącym przygotowania psychicznego od Chandlera Smitha, zawodnika CrossFitu

Chandler Smith, gwiazda CrossFit, ma wszystkie cechy potrzebne do uprawiania tego sportu: mięśnie i umiejętność stawiania sobie wyzwań, a także wolę kwestionowania status quo poprzez zabieranie głosu na rzecz równości w tej dyscyplinie. Jednak nie oznacza to, że ten były żołnierz armii amerykańskiej (od tego roku) nie ma słabości, takich jak my wszyscy. W tym odcinku podcastu „Trained” najwyżej sklasyfikowany czarnoskóry zawodnik CrossFit oraz Ryan Flaherty, starszy dyrektor ds. wydajności w Nike, rozpoczynają sezon ósmy. Smith opowiada o ulubionym śmieciowym jedzeniu i o tym, jak udaje mu się zachować zimną krew w stresujących sytuacjach. Radzi też, jak wykorzystać swój potencjał w sporcie i w życiu.