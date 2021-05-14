Osiągnij cele dzięki wskazówkom dotyczącym przygotowania psychicznego od Chandlera Smitha, zawodnika CrossFitu

Podcast „Trained”: staw czoła każdemu wyzwaniu z pomocą Chandlera Smitha
Coaching
Gwiazda CrossFit opowiada, jak zmienia siebie i sport na lepsze.
„Trained” to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.
Chandler Smith, gwiazda CrossFit, ma wszystkie cechy potrzebne do uprawiania tego sportu: mięśnie i umiejętność stawiania sobie wyzwań, a także wolę kwestionowania status quo poprzez zabieranie głosu na rzecz równości w tej dyscyplinie. Jednak nie oznacza to, że ten były żołnierz armii amerykańskiej (od tego roku) nie ma słabości, takich jak my wszyscy. W tym odcinku podcastu „Trained” najwyżej sklasyfikowany czarnoskóry zawodnik CrossFit oraz Ryan Flaherty, starszy dyrektor ds. wydajności w Nike, rozpoczynają sezon ósmy. Smith opowiada o ulubionym śmieciowym jedzeniu i o tym, jak udaje mu się zachować zimną krew w stresujących sytuacjach. Radzi też, jak wykorzystać swój potencjał w sporcie i w życiu.
„Gdy uznam, że mogę osiąść na laurach, przestanę się rozwijać, więc nie mogę do tego dopuścić”.
Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat lub kolejnego gościa? Napisz do Flaherty'ego na adres trained@nike.com, a on zobaczy, co da się zrobić.