Wywiad z Madison Keys i Sloane Stephens 

Sloane: Dorastałam, grając w klubie tenisowym i bardzo miło wspominam ten czas. Miałam fantastycznego trenera, którego bardzo lubiłam. Zawsze powtarzam, że zostałam przy tenisie dzięki tym pierwszym doświadczeniom. Fantastycznie spędzałam czas i zawsze chciałam tam wracać. Myślałam sobie: „O rany, chcę znów spotkać się z Francisco. Jest taki zabawny. Świetnie mi się tam gra. Chcę zobaczyć swoich przyjaciół”. Uważam, że właśnie od tych pierwszych doświadczeń dziecka w czymkolwiek zależy, czy będzie chciało się tym zająć. Jeśli po raz pierwszy grasz w tenisa, a twój trener jest niemiły i w ogóle nie czerpiesz z tego radości, prawdopodobnie już nigdy nie weźmiesz rakiety do ręki.



Tak wiele zawdzięczam tenisowi. Dzięki niemu mogłam podróżować, poznawać ludzi i robić niesamowite rzeczy, więc chcę dać taka samą szansę dzieciom, które w innym przypadku nie zainteresowałyby się grą w tenisa. Oczywiście tenis nie jest sportem, który można chwalić za różnorodność, tak więc możliwość dania w nim szansy dzieciom, które nigdy nie spodziewały się, że będą trzymać w rękach rakietę, była jednym z głównych powodów założenia fundacji. Chciałam, aby dzieci, które wyglądają jak ja i się na mnie wzorują, mogły trenować tenis. Nawet jeśli nie jesteś profesjonalistką, ale grałaś w tenisa w liceum, ten sport zostaje z tobą na całe życie. W starszych klubach widać grające osoby, które mają 85, a nawet 90 lat. To sport, który można uprawiać niezależnie od wieku. Niesamowite, ile daje korzyści. Chciałam po prostu spłacić dług wobec kolejnego pokolenia i dzieci z różnych środowisk, które nie miałyby szans na uprawianie tego sportu.



Madison: Założyłam fundację, ponieważ wcześniej współpracowałam z inną, Fearlessly Girl. Działające w niej osoby zrobiły naprawdę dużo, pomagając dziewczętom w wieku gimnazjalnym i licealnym budować pewność siebie i ucząc je, jak być liderkami. Odwiedziłam kilka szkół, poznałam te dziewczęta, rozmawiałam z nimi i naprawdę mi się to podobało. Chciałam nieco rozszerzyć zasięg tych działań. Nie zamierzałam skupiać się tylko na dziewczętach ze szkół, ponieważ istnieje wiele pracujących kobiet w moim wieku i starszych, które identyfikują się z tym przekazem i potrzebują pomocy. Chciałam, żeby drzwi do fundacji były otwarte także dla innych sportowców, ponieważ prowadzenie takiej organizacji to naprawdę złożony proces. Moim celem było stworzenie czegoś, czego częścią będzie wiele osób, i rozszerzanie naszych działań. Podoba mi się przekaz Kindness Wins, ponieważ jest bardzo szeroki i pozwala mi zaangażować się na różnych polach. To najlepszy sposób, w jaki mogę nieco pomóc światu.