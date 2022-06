Wywiad z Madison Keys i Sloane Stephens 

Madison: Dobrze się bawcie i nie bierzcie niczego zbyt serio. Czeka was wiele zwycięstw i porażek w każdym roku, więc zadręczycie się, jeśli będziecie zbytnio się nimi przejmować. Pamiętajcie, że macie przed sobą długie kariery – to, co uważacie za swoją największą porażkę, prawdopodobnie jeszcze nią nie jest, i podobnie jest z sukcesami. Patrzcie na wszystko z dystansem.



Sloane: Całkowicie zgadzam się z Madi. Martwisz się, że przegrałaś pięć meczów z rzędu. Mogę to przebić. Co powiesz na osiem porażek z rzędu? A potem na zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym i kolejne dziesięć porażek z rzędu? To prawdziwa karuzela. Musisz po prostu robić swoje. Gdy zaczynasz to analizować, widać nieco więcej. Pomyśl, w Wielkim Szlemie wygrywa tylko jedna osoba. A ile osób startuje?



Madison: 128.



Sloane: No właśnie. I tylko jedna z nich wygra. Jeśli dojdziesz do czołowej czwórki, możesz być z siebie duma. Jeśli do finału, jeszcze lepiej. Musisz pamiętać, że nie da się wygrywać co tydzień. To właściwa perspektywa.