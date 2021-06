Jak Jordin Canada i Jrue Holiday walczyli o sprawiedliwość, żyjąc w bańce

Jak przystosowaliście się do całkowitej izolacji od świata zewnętrznego?

Jrue: Gram w tej lidze od 11 lat, więc przez te 11 lat cieszyłem się wolnością, a kiedy dotarliśmy do bańki, to wejście do niej na dwa miesiące... dziwnie było czuć się tak ograniczonym. Jednak wszyscy chcieliśmy osiągnąć pewien cel. Nie chcieliśmy tego zepsuć, więc przyzwyczailiśmy się do rygoru i dyscypliny. Na początku myślałem, że będzie strasznie, ale nie było aż tak źle.



Jordin: To było coś, do czego musiałyśmy się przyzwyczaić, tak jak do pobytu za oceanem i izolacji przez pierwsze kilka tygodni. Musiałyśmy siedzieć w swoich pokojach, nie mogłyśmy przebywać z koleżankami z drużyny, chyba że na treningach lub spotkaniach. Nie mogłyśmy przebywać w pobliżu innych drużyn. Ale gdy wszystko zaczęło się zmieniać, było coraz lepiej. W końcu trochę poluzowano ograniczenia i mogłyśmy spędzać czas z innymi koleżankami z drużyny, a także z innymi drużynami.



Przez większość czasu siedziałyśmy w swoich pokojach i robiłyśmy wszystko, żeby mieć zajęcie. Jak mówisz, przygotowano nas do bycia w tego typu sytuacjach. Jednak było to zdecydowanie trudne, czasem powodowało duże zmęczenie psychiczne z powodu bycia w bańce samemu i braku kogoś, kto mógłby Cię odwiedzić i być przy Tobie. To mentalnie przygotowało mnie do bycia silniejszą, do utrzymania tego skupienia i mentalności, do pamiętania, że jesteśmy tam po to, by grać w koszykówkę. W końcu chodziło o grę w kosza i nic więcej. Poza tym, że przez cały czas oglądałam filmy na Netfliksie i to było w zasadzie wszystko, co mogłam robić.