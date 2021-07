Wyrazy uznania: trenerka Shev Robinson i choreografka Tanisha Scott

Shev: Zaczynajmy. Tanisha, jak opiszesz swoją pracę?



Tanisha: Jestem choreografką, instruktorką ruchu — a to bardzo różni się od choreografii — i dyrektorką kreatywną.



Shev: Sprawiasz, że ludzie czują się pewnie na scenie.



Tanisha: To chyba jedna z najbardziej motywujących rzeczy, które potrafię robić… Opowiedz lepiej o swojej pracy.



Shev: Jak na Karaibkę przystało, mam trzy prace. Jestem propagatorką fitnessu, przedsiębiorczynią i mentorką. Przygotowuję artystów do tournée, koncertów, pokazów objazdowych i sesji na okładki magazynów. Prowadzę firmę Body by Shev, w której trenuję klientów z całego świata. Wspaniałe jest to, że docieram do ludzi, których nigdy osobiście nie poznałam, i pomagam im realizować swoje cele.



Tanisha: Wiesz, że od zawsze uważam cię za osobę, która wszystko robi bezinteresownie? Pracujemy czasem razem, więc widzę i wiem, że tak jest. Czy sądzisz, że właśnie dlatego robisz to, co robisz?



Shev: Widziałam, że chcę pomagać i dodawać ludziom pewności siebie. Nie wiedziałam tylko, jak się to robi. Zawsze interesował mnie fitness. To moja miłość. Sport był moim żywiołem i częścią mnie. Ta praca była mi pisana… Czy napotkałaś kiedyś przeszkodę, która zablokowała twoją kreatywność? Jeśli tak, to jak udało ci się pokonać te trudności?