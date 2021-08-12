Wyrazy uznania: trenerka Shev Robinson i choreografka Tanisha Scott

Tanisha: Nie wpadłam jeszcze w ślepy zaułek. Chcę tylko powiedzieć, że chorografia, ruch i praca dyrektorki kreatywnej to nie jest dla mnie coś mechanicznego. Nie zapiszesz tego na papierze. Wszystko ma swoją historię, a mnie zależy przede wszystkim na jej odkryciu. Jaki przekaz jest ukryty w piosence? Kim jest osoba, która ją wykonuje? Składam te drobne puzzle i jeśli jakiś element nie pasuje, wiem, że historia nie jest autentyczna. A ja nie zajmuję się niczym, co nie jest prawdziwe.



Shev: Jak utrzymujesz motywację artystów i tancerzy?



Tanisha: Każdy powinien czuć dumę z wykonanej pracy i wiedzieć, że ma swój udział w końcowym efekcie. Jako szefowa muszę delegować zadania. Muszę zadbać, by cała wizja była spójna, i mieć odpowiedni zespół – właściwego stylistę, dobrych tancerzy i świetnego asystenta. To żywy organizm, w którym kluczem jest zgrana współpraca. Uważam, że jeśli dajesz ludziom poczucie sprawczości i rozliczasz ich z obowiązków, to zespół ma motywację, by lepiej pracować, i tak robi. W tym właśnie tkwi mój sekret.



Shev: W jaki sposób nawiązujesz relacje z uczniami, innymi tancerzami i klientami?



Tanisha: Nie wymądrzam się, bo cały czas się uczę. Dlatego słucham i dużo rozmawiam. Zadaję wiele pytań [na planie]. Nie trzymam się pierwszych rzędów, tylko idę potańczyć z małymi dziećmi i zwykłymi ludźmi. [Potrzebuję kontaktu] ze światem, bo jedynie tak można być autentycznym. Szanuję to. Szanuję sztukę absolutnie pod każdą postacią. Ponadto nie przestaję marzyć i puszczać wodzy wyobraźni.



Shev: Nie widać, że mam gęsią skórkę, ale przeszły mnie dreszcze.