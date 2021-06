Wyrażanie siebie na 8 kółkach

Czy jazda na wrotkach powraca do łask? Zapytaj tę ekipę bezkompromisowych rolkarek, które od lat przemierzają ulice Long Beach w Kalifornii, a dowiesz się, że ten sport nigdy nie stracił na popularności. Po prostu z powodu globalnego kryzysu ludzie zaczęli bardziej go dostrzegać. „Skoro obecnie można uprawiać sport tylko na świeżym powietrzu, wiele osób wykorzystuje to, aby nauczyć się czegoś nowego, wyjść na zewnątrz i poczuć wolność, którą ogranicza lockdown” – mówi Kiana, która regularnie spotyka się z pozostałymi sportsmenkami, aby wspólnie przekraczać granice tego sportu (i stylu). Wiele torów do jazdy na rolkach i wrotkach oraz innych miejsc zostało zamkniętych, dlatego dziewczyny przeniosły się na ulice oraz na swoją własną tęczową rampę stojącą na podwórku.



Podwórka i boczne ulice służące przyjaciółkom do szlifowania umiejętności to tylko niewielka część przestrzeni, w której są obecne. Ich internetowa społeczność składa się z rolkarek z całego świata. Dzięki rozmowom wideo i mediom społecznościowym utrzymują ze sobą kontakt, uczą się nowych trików i dopracowują te, które już znają, a także wspierają się nawzajem i realizują swoją misję, którą jest promowanie inkluzywności, pewności siebie oraz pozytywnego postrzegania swojego ciała i swojej płci – na całym świecie. W ich przypadku ten sport pełni funkcję bezpiecznej przystani dla osób, które nie wpisują się w tradycyjne wyobrażenie o sportsmenkach. „Wspieram inne rolkarki, dodając im odwagi i dopingując je” – mówi Jes. „To wzmacnia inkluzywność – jesteśmy zawsze otwarte dla wszystkich”. Kilka dziewczyn z ekipy przyznaje, że pamięta, jak w dzieciństwie upokarzano je z powodu wywrotek na rolkach, a powrót do tego sportu po latach pomógł im poradzić sobie z traumą. „Zamiast wyśmiewania otrzymuję doping” – opowiada Jes.