Wszystko o diecie ketogenicznej

Tłuszcz jako paliwo do treningu

Jeśli chodzi o wpływ diety keto na treningi, opinie są… podzielone. Wyniki niewielkiego badania z 2020 roku pokazały, że kobiety na 8-tygodniowej diecie keto zwiększyły swoją siłę przy przysiadzie tylnym, ale nie w przypadku wyciskania sztangi w pozycji leżącej, natomiast kobiety na diecie wysokowęglowodanowej poprawiły swoją siłę w obu przypadkach. Według innego niewielkiego badania opublikowanego w „Metabolism: Clinical and Experimental” sportowcy uprawiający sporty wytrzymałościowe, którzy przez 12 tygodni na diecie keto zmniejszyli swoją tkankę tłuszczową, osiągali lepsze rezultaty, zarówno jeśli chodzi o sprinty, jak i wytrzymałość, niż sportowcy na diecie węglowodanowej. Wynik wydaje się logiczny: im mniejszy procent tkanki tłuszczowej, tym większy tkanki mięśniowej – a to przekłada się na większą siłę i szybkość.



Według innego badania opublikowanego w czasopiśmie „The Journal of Physiology” czołowi sportowcy uprawiający sporty wytrzymałościowe, którzy byli na diecie keto, zwiększyli swój pułap tlenowy – wskaźnik wytrenowania określający, jak efektywnie organizm wykorzystuje tlen. „Potrzebowali jednak więcej tlenu podczas ćwiczeń, co w konsekwencji niweluje te korzyści” – mówi autor badania dr Louise Burke, kierowniczka strategii żywieniowej w Australijskim Instytucie Sportu. „Dzieje się tak, ponieważ aby zamienić tłuszcz w energię potrzeba więcej tlenu niż w przypadku węglowodanów” – tłumaczy. Kolejne badanie opublikowane w czasopiśmie „Journal of the American College of Sports Medicine” dowodzi natomiast, że gdy biegacze będący na diecie keto chcieli zwiększyć intensywność wysiłku, biegali o 5% wolniej, prawdopodobnie dlatego, że tłuszcz nie jest tak przydatny jak węglowodany w skutecznym kurczeniu się mięśni.



Nie znaczy to jednak, że jeśli uwielbiasz ćwiczenia kardio, możesz zapomnieć o diecie keto. Burke zaznacza, że zgodnie z wynikami najnowszych badań w przypadku ćwiczeń o niskiej lub średniej intensywności taka dieta nie ma negatywnego (ani pozytywnego) wpływu na wyniki. Mogą się one pogorszyć dopiero w przypadku długich i intensywnych treningów. Dlatego, jeśli chodzi o sportowców chcących pogodzić te dwa światy, Burke sugeruje zwiększenie ilości węglowodanów w kilku posiłkach na tydzień przed intensywnymi sesjami treningowymi – warto spróbować owoców leśnych z jajkiem i awokado. Takie rozwiązanie zaleca jednak tylko, jeśli decydujesz się zostać na diecie keto (wszyscy się różnimy, co widać na testach paskowych).