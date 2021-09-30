Zdaniem Angeli Manuel-Davies, współzałożycielki AARMY: co tak naprawdę oznacza żyć pełnią życia

Podcast „Trained”: wyznacz sobie cel z Angelą Manuel Davis
Coaching
Czasami to Ty jesteś swoim największym problemem. Niezależnie od tego, czy chodzi o ćwiczenia na siłowni czy sytuacje poza nią, główna dyrektorka ds. motywacji w AARMY ma dla Ciebie rozwiązanie.
Trained to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.
„Wymarzone życie” nie polega na zamienieniu pracy po osiem godzin dziennie na sączenie drinków na plaży (przykro nam). Według Angeli Manuel Davis, głównej dyrektorki ds. motywacji (naprawdę jest takie stanowisko!) i współzałożycielki AARMY, studia jazdy na rowerze stacjonarnym i boot camp, chodzi o to, aby dowiedzieć się, co Cię motywuje, i zaangażować się w to w 100%. W tym odcinku podcastu Trained była gwiazda reprezentacji Stanów Zjednoczonych w lekkiej atletyce dołącza do prowadzącej Jaclyn Byrer, aby opowiedzieć o swojej drodze od strachu przed rowerami do uczenia Jaya-Z i Oprah oraz o tym, jak dzięki radzie jej ojca jej zajęcia zyskały miano „kościoła na rowerze”. Angela wyjaśnia też, dlaczego odpowiedzialność i pozytywne nastawienie są tak ważne, tłumaczy, jak stworzyć w domu atmosferę grupowych zajęć, i zdradza, w jaki sposób ładuje swoje baterie. Krótko mówiąc, opowiada nam, jak zacząć prowadzić życie, na które wszyscy zasługujemy.
„Kluczowe jest uświadomienie sobie, że zasługujesz na rezultaty swojej pracy. Bardzo często sami rzucamy sobie kłody pod nogi i odpuszczamy, zanim jeszcze spróbujemy swoich sił”.
– Angela Manuel Davis główna dyrektorka ds. motywacji i współzałożycielka AARMY
Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat lub kolejnego gościa? Napisz do Jaclyn na adres trained@nike.com, a ona zobaczy, co da się zrobić.