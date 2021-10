Zdaniem Angeli Manuel-Davies, współzałożycielki AARMY: co tak naprawdę oznacza żyć pełnią życia

„Wymarzone życie” nie polega na zamienieniu pracy po osiem godzin dziennie na sączenie drinków na plaży (przykro nam). Według Angeli Manuel Davis, głównej dyrektorki ds. motywacji (naprawdę jest takie stanowisko!) i współzałożycielki AARMY, studia jazdy na rowerze stacjonarnym i boot camp, chodzi o to, aby dowiedzieć się, co Cię motywuje, i zaangażować się w to w 100%. W tym odcinku podcastu Trained była gwiazda reprezentacji Stanów Zjednoczonych w lekkiej atletyce dołącza do prowadzącej Jaclyn Byrer, aby opowiedzieć o swojej drodze od strachu przed rowerami do uczenia Jaya-Z i Oprah oraz o tym, jak dzięki radzie jej ojca jej zajęcia zyskały miano „kościoła na rowerze”. Angela wyjaśnia też, dlaczego odpowiedzialność i pozytywne nastawienie są tak ważne, tłumaczy, jak stworzyć w domu atmosferę grupowych zajęć, i zdradza, w jaki sposób ładuje swoje baterie. Krótko mówiąc, opowiada nam, jak zacząć prowadzić życie, na które wszyscy zasługujemy.