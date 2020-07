Skuteczne wskazówki dotyczące zdrowego odżywiania dla biegaczy

Dobra i regularna dieta przekłada się na dobre samopoczucie. Taka prawda.



I mamy na to dowody: odpowiednie odżywianie wpływa na pozytywne zmiany w naszych ciałach na poziomie mikro. Składniki odżywcze w jedzeniu stanowią pokarm dla mitochondriów – silników znajdujących się w naszych komórkach – które zapewniają energię do wszystkich działań naszego ciała, włączając w to oddychanie, produkcję hormonów i zginanie mięśni. „Im lepszej jakości jedzenie spożywamy, tym więcej mamy energii” – wyjaśnia Brian St. Pierre, dyplomowany dietetyk i dyrektor ds. odżywiania w Precision Nutrition, firmie coachingowej doradzającej zarówno amatorom, jak i profesjonalnym sportowcom.



„Jedzenie nieprzetworzonych owoców i warzyw, białek i produktów przetworzonych w minimalnym stopniu pozytywnie wpływa na nasz nastrój, zapewnia nam więcej energii oraz sprawia, że lepiej śpimy i szybciej się regenerujemy” – mówi St. Pierre. „W dłuższej perspektywie wszystko to pozwoli Ci stać się lepszym biegaczem”.



Wydaje się to oczywiste, ale jednym z głównych powodów, przez które nie udaje nam się zdrowo odżywiać, jest perfekcjonizm. „Bardzo często ludzie wyznają zasadę »wszystko albo nic«. Przechodzą na rygorystyczne diety i ponoszą porażkę, ponieważ ich plany są niemożliwe do zrealizowania” – opowiada St. Pierre. Znacznie skuteczniejsze jest wprowadzanie małych, zdrowych zmian, które szybko stają się nawykami.



„Spójrz na swoją dietę jak na kontinuum” – radzi St. Pierre. „Zadawaj sobie pytanie, jakich wyborów żywieniowych mogę dokonać, by odżywiać się choć odrobinę lepiej?”. Może chodzi o picie mniejszej ilości napojów gazowanych lub zastąpienie ciastka po obiedzie owocem. Wprowadź jedną zmianę, a następnie znów zadaj sobie to pytanie – i powtarzaj to tydzień po tygodniu.



„Zanim się zorientujesz, Twoja dieta zmieni się nie do poznania” – mówi St. Pierre.