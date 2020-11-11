Wskazówka treningowa dla każdego biegacza
Coaching
Dzięki tej niewielkiej zmianie będziesz czerpać z biegania więcej radości, osiągniesz lepsze rezultaty i zadbasz o swoje zdrowie.
W jaki sposób można znienawidzić ulubiony utwór? Wystarczy puszczać go sobie w kółko.
„Z bieganiem jest tak samo” – mówi Chris Bennett, główny trener Nike Running na poziomie globalnym. „Jeśli codziennie pokonujesz tę samą 5-kilometrową trasę, możesz stracić radość z biegania. Jedynym sukcesem jest takim przypadku ukończenie kolejnego biegu. Wprowadzanie do biegów nowych elementów – w dowolnej postaci – ma kluczowe znaczenia dla utrzymania zaangażowania w sport” – dodaje. Derek Samuel, dyplomowany fizjoterapeuta i członek Nike Performance Council, uważa wręcz, że bez tego nie ma mowy o zrobieniu jakichkolwiek postępów.
„Jeśli potrzebujesz nowego bodźca, spróbuj robić mniejsze kroki i zobacz, czy Twoje ciało zareaguje pozytywnie na tę zmianę” – mówi Samuel. „Staraj się też nie podskakiwać tak wysoko przy odbiciu. Twoja głowa nie powinna się ruszać bardziej niż na 4–6 cm”. Za sprawą tych zmian Twoje ciało powinno czuć się lepiej, dzięki czemu będziesz chcieć biegać jeszcze częściej.
„Największą zaletą zwiększenia różnorodności biegów jest jednak to, jak pozytywnie wpływa to na mięśnie i umysł” – mówi dr Brett Kirby, naukowiec badający wydajność fizyczną ludzkiego organizmu w centrum sportowo-badawczym Nike. „Jeśli każdego dnia jedlibyśmy tylko hot dogi, nie dostarczalibyśmy ciału wszystkich zdrowych składników odżywczych” – mówi Kirby. „Bycie zdrowym biegaczem polega na wzmacnianiu ciała za pomocą różnych elementów”.
Prosta zmiana
Podczas następnego biegu spróbuj czegoś nowego.
To Ci się spodoba: może to być cokolwiek. „Twój wybór nie ogranicza się tylko do tempa czy dystansu” – mówi Bennett. „Możesz pobiec w przeciwnym kierunku. Ruszyć na szlak. Zmienić muzykę”.
„Te drobne zmiany dają efekty, ponieważ dzięki nim zmieniają się Twoje doświadczenia podczas biegu” – dodaje. Dzięki temu będziesz wracać na trasę jeszcze wiele razy.
„Możesz pobiec w przeciwnym kierunku. Ruszyć na szlak. Zmienić muzykę”.
– Chris Bennett
główny trener Nike Running na poziomie globalnym
Więcej wskazówek, dzięki którym zrobisz postępy
1. Monitoruj swoją aktywność
Zacznij urozmaicać swoje treningi jeszcze zanim pomyślisz O nie, znowu bieganie. Bennett sugeruje, aby za każdym razem, gdy robisz coś nowego – zwiększasz tempo, wybierasz nową trasę czy nowy dystans – zapisać szczegóły biegu oraz to, jak się po nim czujesz. Gdy nowe elementy staną się rutyną, zacznij wprowadzać kolejne zmiany.
2. Zmień teren
Wyznacz sobie trasę na innym podłożu – na szlaku, na bardziej kamienistej nawierzchni, a może na piasku lub na trawie. „Większa przyjemność z biegu to nie jedyna zaleta różnorodności” – mówi Samuel. „Bieganie po różnych nawierzchniach pozwala wzmocnić poszczególne mięśnie w różny sposób, dzięki czemu Twoje ciało zwiększa swoje możliwości i nabiera siły”.
3. Nie skupiaj się tylko na parametrach
Nie musisz od razu wyrzucać zegarka, ale nie traktuj go jak ostateczną wyrocznię. Jeśli zwykle słuchasz muzyki podczas biegu, włącz odtwarzanie losowe, wypróbuj nową playlistę, posłuchaj albumu od początku do końca lub dla odmiany odpuść sobie muzykę. „Wielką zaletą tych drobnych zmian jest to, że potrafią całkowicie zmienić Twoje doświadczenia podczas biegu” – mówi Bennett. „Dzięki temu bieganie nigdy Ci się nie znudzi”.