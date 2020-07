Wskazówka treningowa dla każdego biegacza

W jaki sposób można znienawidzić ulubiony utwór? Wystarczy puszczać go sobie w kółko.



„Z bieganiem jest tak samo” – mówi Chris Bennett, główny trener Nike Running na poziomie globalnym. „Jeśli codziennie pokonujesz tę samą 5-kilometrową trasę, możesz stracić radość z biegania. Jedynym sukcesem jest takim przypadku ukończenie kolejnego biegu. Wprowadzanie do biegów nowych elementów – w dowolnej postaci – ma kluczowe znaczenia dla utrzymania zaangażowania w sport” – dodaje. Derek Samuel, dyplomowany fizjoterapeuta i członek Nike Performance Council, uważa nawet, że bez tego nie ma mowy o zrobieniu jakichkolwiek postępów.



„Jeśli potrzebujesz nowego bodźca, spróbuj robić mniejsze kroki i zobacz, czy Twoje ciało zareaguje pozytywnie na tę zmianę” – mówi Samuel. „Staraj się też nie podskakiwać tak wysoko przy odbiciu. Twoja głowa nie powinna się ruszać bardziej niż na 4–6 cm”. Za sprawą tych zmian Twoje ciało powinno czuć się lepiej, dzięki czemu będziesz chcieć biegać jeszcze częściej.



„Największą zaletą zwiększenia różnorodności biegów jest jednak to, jak pozytywnie wpływa to na mięśnie i umysł” – mówi dr Brett Kirby, naukowiec badający wydajność fizyczną ludzkiego organizmu w centrum sportowo-badawczym Nike. „Jeśli każdego dnia jedlibyśmy tylko hot dogi, nie dostarczalibyśmy ciału wszystkich zdrowych składników odżywczych” – mówi Kirby. „Bycie zdrowym biegaczem polega na wzmacnianiu ciała za pomocą różnych elementów”.