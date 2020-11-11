Wskazówka treningowa dla każdego biegacza

1. Monitoruj swoją aktywność

Zacznij urozmaicać swoje treningi jeszcze zanim pomyślisz O nie, znowu bieganie. Bennett sugeruje, aby za każdym razem, gdy robisz coś nowego – zwiększasz tempo, wybierasz nową trasę czy nowy dystans – zapisać szczegóły biegu oraz to, jak się po nim czujesz. Gdy nowe elementy staną się rutyną, zacznij wprowadzać kolejne zmiany.



2. Zmień teren

Wyznacz sobie trasę na innym podłożu – na szlaku, na bardziej kamienistej nawierzchni, a może na piasku lub na trawie. „Większa przyjemność z biegu to nie jedyna zaleta różnorodności” – mówi Samuel. „Bieganie po różnych nawierzchniach pozwala wzmocnić poszczególne mięśnie w różny sposób, dzięki czemu Twoje ciało zwiększa swoje możliwości i nabiera siły”.



3. Nie skupiaj się tylko na parametrach

Nie musisz od razu wyrzucać zegarka, ale nie traktuj go jak ostateczną wyrocznię. Jeśli zwykle słuchasz muzyki podczas biegu, włącz odtwarzanie losowe, wypróbuj nową playlistę, posłuchaj albumu od początku do końca lub dla odmiany odpuść sobie muzykę. „Wielką zaletą tych drobnych zmian jest to, że potrafią całkowicie zmienić Twoje doświadczenia podczas biegu” – mówi Bennett. „Dzięki temu bieganie nigdy Ci się nie znudzi”.