Więcej niż dopasowanie: Momo Hassan-Odukale na nowo definiuje nigeryjską modę

Czuję, że coraz lepiej poznaję inne osoby z branży kreatywnej i projektantów. Mam z nimi coraz lepszy kontakt, co nie byłoby możliwe, gdybym cały czas była w Londynie. To ważne, że jestem w domu i mogę to robić. Przeprowadziłam się z powrotem do Nigerii z określonym planem w głowie. Zadałam sobie pytania o to, gdzie jestem i gdzie chcę mieć swoją bazę. Chcę pracować tam, skąd pochodzę. Forma mojej działalności zdecydowania miała na to wpływ. W przyszłości będziemy pracować z wieloma markami z całej Afryki. Chciałabym cały czas podróżować po kontynencie. Liczy się więc to, co chcę robić i co będzie miało większy wpływ na moje życie. O to właśnie chodzi w byciu w tym miejscu.