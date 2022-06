Więcej niż dopasowanie: Michelle Li zwraca uwagę świetnym stylem

Uwielbiam oglądać filmy o licealistach. Patrzę na kostiumy i analizuję, w jaki sposób budują one poszczególne postacie. Mogę oglądać ten sam film w kółko, a i tak zauważam nowe rzeczy. Na przykład Dziś 13, jutro 30. Uwielbiam modę z tego filmu. Myślę, że te stylizacje zdefiniowały to, jak próbowałam ubierać się w liceum.



Gdy dorastałam na przedmieściach, głównym punktem było centrum handlowe. Jeśli udało Ci się znaleźć coś w innym miejscu, od razu czułaś się wyjątkowa. To ciekawe czasy; wszystko się łączy. Nie liczy się to, gdzie chodzisz ani co nosisz, ale jak to nosisz. Podoba mi się to.