Więcej niż dopasowanie: Lono Brazil III biega, by wyzwolić swoją kreatywność

Wygląda na to, że czerpiesz kreatywną energię z łączenia tych wszystkich aktywności. Czy bieganie pomaga Ci w twoich artystycznych poszukiwaniach?

Wszystko, co robię, włączając w to bieganie, to forma artystycznego wyrazu. Każdy ma inny powód do biegania. Jeśli chodzi o mnie, bieganie pozwala mi spojrzeć na sport z szerszej perspektywy. W sztuce biegania chodzi o to, aby poprzez aktywność fizyczną dowiedzieć się więcej o sobie, swoim umyśle, swoim duchu i swojej kreatywności. Dzięki bieganiu dbam o kreatywność; właśnie dlatego to robię. Gdy biegnę, niemal w ogóle nie myślę. Jednocześnie myślę wtedy o tak wielu rzeczach. Kiedy zastanawiam się na przykład, co zagrać podczas kolejnego seta, moje ciało zaczyna się rozgrzewać i po prostu płynę. Biegając, jestem w stanie lepiej zrozumieć dane uczucie niż podczas siedzenia w domu i słuchania muzyki.



Moja ulubiona trasa biegowa to zatłoczone ulice w okolicy Shibuya, Harajuku i Shinjuku. Uwielbiam na nie patrzeć podczas słuchania house’owych utworów. Bieganie wypełnia mnie kreatywnością i pozytywnymi wibracjami. Nastraja mnie, na czym korzystają moje pozostałe hobby i aktywności.