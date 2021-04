Więcej niż dopasowanie: Lillian Ahenkan (vel „@FlexMami”) ubiera się dla siebie

Jak to, że jesteś coraz starsza, wpływa na ocenę samej siebie?

Przez całe liceum nosiłam mundurek. Tylko w jeden dzień tygodnia mogłam sama wybierać, w co się ubrać – w soboty, gdy chodziłam na imprezy. Naprawdę nie mogłam się doczekać, aż będę dorosła i będę mogła nosić to, co chcę.



Koniec liceum był dla mnie ważnym okresem. Kwestionowałam to, kim jestem i jak chcę być postrzegana. Przełożyło się to na to, że po 20. urodzinach nie nosiłam jeansów, T-shirtów ani sneakersów, ponieważ myślałam, że ludzie będą uważać mnie za leniwą. Dopiero po jakimś czasie zrozumiałam, że nie ma nic złego w wygodnych ubraniach. Zauważam, że w zachodnich kulturach z wystrojonymi i dobrze ubranymi osobami wiążą się ściśle określone konotacje. Była to dla mnie bariera. Ogólnie rzecz biorąc, nie czuję się z tym komfortowo, ale przyglądanie się tym zależnościom jest bardzo interesujące.