Więcej niż dopasowanie: Cynthia i Travis wzmacniają głos Afroamerykanów i Latynosów

Cynthia: Mój synek to moja ulubiona osoba na całym świecie. Wybacz, kochanie. Mój syn jest dla mnie inspiracją do robienia fantastycznych rzeczy. Chcę, żeby był dumny z tego, co zrobili jego rodzice. Mam nadzieję, że będzie kontynuował to, co zbudujemy. Nie chcę, aby tylko doceniał to, co udało nam się osiągnąć. Chcę, aby wyniósł to na wyższy poziom lub zrobił z tym, co tylko mu się podoba. Poczucie, że będzie patrzył na nasze prace, ogromnie mnie inspiruje.