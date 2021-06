W Twoich rękach: jak prowadzić dziennik kolorów

Jak mówi Jaana Beidler: „Czasami można się spotkać z opinią, że kolor sam w sobie stanowi zupełnie odrębny język, który mimo braku słów łączy się z nami głęboko i intuicyjnie oraz pozwala przekazać ogromny ładunek emocji”.



Kolor jest językiem, który Jaana, dyrektor naczelna ds. projektowania kolorystyki w Nike, opanowała do perfekcji i którym chciała komunikować się ze swoim niezwykle zżytym zespołem, gdy pandemia wymusiła na nim przejście na pracę zdalną. Jaana spotkała się z teorią, że prowadzenie dziennika pomaga ludziom radzić sobie w trudnych czasach i momentach kryzysowych, dlatego wpadła na pomysł, żeby wykorzystać korzyści, jakie daje taka forma aktywności, na swój własny sposób.



„Mnie osobiście ubieranie myśli w słowa nie przychodzi łatwo. Ja myślę kolorami”, mówi Jaana. „Pomyślałam sobie więc, że zamiast spisywać dziennik, moglibyśmy po prostu go prowadzić – z tą różnicą, że zamiast słów, używalibyśmy kolorów. Taka forma dziennika sprawdziłaby się w naszym przypadku znacznie lepiej”. Jaana zachęciła więc członków swojego zespołu do tego, by zaczęli oni dokumentować obrazy, które zrobiły na nich szczególnie duże wrażenie w ich codziennym życiu. Nagle wszyscy zaczęli dostrzegać w swoich domach i otoczeniu subtelne przejawy piękna: rzucające się w oczy znaki drogowe na tle natury, jaskraworóżowe kwiaty, z których w miarę upływu czasu uchodzi życie, intensywne błękity i zielenie kortów tenisowych i boisk piłkarskich, które teraz stoją puste i nieużywane – a to tylko kilka przykładów.



Obejrzyj powyższy film i poznaj metody prowadzenia dziennika kolorów stosowane przez Jaanę i innych projektantów Nike oraz posłuchaj, co nasi twórcy mają do powiedzenia na temat psychicznych i emocjonalnych korzyści takiej kreatywnej aktywności. Poniżej znajdziesz szczegółowy przewodnik, przykładowe wpisy sporządzone przez grupę, a także szablon, dzięki któremu łatwiej będzie Ci rozpocząć prowadzenie własnego dziennika kolorów.