W dobrym towarzystwie: Harlem Honeys & Bears 

Mała ślepa uliczka przy ulicy West 135th Street w Harlemie, kilkunastu „wodnych wyjadaczy” w maskach i jednakowych czerwonych dresach wita się, stukając się łokciami, a nie wymieniając uściski, tak jak to bywało wcześniej. Po raz pierwszy od miesięcy widzą się przed Centrum Rekreacyjnym Hansborough, nazywanym przez nich po prostu „łaźnią”. Pływalnia z zachwycającymi kafelkowymi mozaikami na ścianach to miejsce, w którym te kobiety i ci mężczyźni ćwiczą wymachy i inne baletowe ruchy, takie jak m.in. eggbeater kick. Oto Harlem Honeys & Bears, drużyna pływania synchronicznego dla seniorów, która istnieje od 1979 roku. Ich nazwa wzięła się ze slangu lat 70. „Zespół składał się z kobiet i mężczyzn. Kobiety są słodkie jak miód, a niedźwiedzie przecież go uwielbiają. Zespół przyjął więc nazwę Harlem Honeys & Bears” – wspomina jego początki Rasheedah Ali, członkini zespołu.



Niektórzy członkowie zespołu, mimo że w przeszłości na basenach obowiązywała segregacja rasowa, pływają całe życie; inni przezwyciężyli swój strach przed wodą dopiero po 60. roku życia. Wspólnie wygrywali nagrody, pokonywali chroniczne choroby, wzmacniali swoją przyjaźń i, co być może najważniejsze, dzielili się swoją pasją i umiejętnościami z innymi członkami społeczności w ramach programu nauki pływania dla młodzieży. „Nie ma większej nagrody dla trenera niż widok tych młodych kobiet i mężczyzn pływających bez najmniejszego wysiłku” – mówi Luther Gales, prezes zespołu. Jak pokazują badania, młode czarnoskóre osoby częściej tracą życie w wyniku utonięcia. Działalności Harlem Honeys & Bears nie można więc sprowadzać tylko do propagowania sportu – ich aktywność pozwala ratować ludzkie życia.