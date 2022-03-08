W dobrym towarzystwie: rywalki na ringu, przyjaciółki poza nim

Gong Jin: Mężczyźni podczas walki bardziej skupiają się na sile i wytrzymałości. Kobietom bardziej zależy na technice, dokładności oraz odpowiedniej strategii. W grupie składającej się z mężczyzn czułam, że muszę udowadniać swoja wartość. Chciałam trenować z kobietami, ale nie było wtedy jeszcze takiego miejsca. Od tego wszystko się zaczęło.

Han Beiying: Na zajęciach boksu w Chinach nie ma zbyt wielu kobiet. Wydaje mi się, że gdy zaczynałyśmy, byłyśmy jedyne. Klub to dla nas bezpieczne miejsce, w którym nie musimy obawiać się tego, że jakiś cios będzie za mocny.

Zhong Zheng: Podoba mi się to, że trenujemy w małych grupach wśród samych znajomych twarzy. Poziom trenerek jest wysoki. To kobiety, które rozumieją, skąd pochodzisz.