W dobrym towarzystwie: rywalki na ringu, przyjaciółki poza nim

W jaki sposób boks zmienia postrzeganie kobiet w Chinach?

Ge Fangxin: Gdy zaczynałam sześć lat temu, mało kobiet próbowało swoich sił w boksie. Wraz z upływem czasu przychodziło ich coraz więcej. I zostawały. Widok kobiet, które odkrywają w sobie siłę dzięki boksowi, to fantastyczna sprawa.

Du Jingjing: Coraz więcej osób akceptuje, że boks to sport także dla kobiet. To nie tylko przemoc. Nasza siła czyni nas pięknymi.





Po treningu Gong Jin zdejmuje z rąk rękawice i bandaże. Przychodzi do niej jej corgi, Wukong. Najpierw bierze go na kolana, a potem zaczyna drapać po brzuchu. Inne dziewczyny podchodzą i zanoszą się śmiechem. To te same kobiety, które weszły tu kilka godzin wcześniej. Po ich zachowaniu widać jednak, że coś się zmieniło. Kilka rund w ringu pozwoliło im wyzwolić w sobie siłę, o której opowiadała Du Jingjing. Teraz są gotowe na każde wyzwanie: mecz, spotkanie rady nadzorczej czy opiekę nad dzieckiem. Unik, garda, cios – nokaut.