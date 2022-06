W cztery oczy: Napheesa Collier x Sylvia Fowles

NC: Trzy dni temu zadałam jej dokładnie takie samo pytanie.



SF: Przytycie 4,5 kilograma zajęło mi dwa lata… Ciężko idzie mi przybieranie na masie.



NC: Prawdziwa walka. [śmiech]



SF: W zeszłym roku odniosłam kontuzję i był to sygnał ostrzegawczy, że osiągnęłam maksymalną masę. Moje nogi i tak musiały nosić spory ciężar, więc te dodatkowe 4,5 kilograma nie było dobre dla stawów. W ciągu ostatniego roku niektóre rzeczy robiłam więc inaczej. Bardzo pomógł mi pilates. Moja dieta nie jest idealna, ale zwracam uwagę na to, co jem.



NC: Tak, te twoje niesamowite geny. „Mogę jeść, co tylko chcę. Mam po prostu… szczęście do genów”.



SF: Widzisz, z czym muszę sobie radzić? Bardzo pomogła mi jazda na rowerze – praktycznie każda aktywność, która zdejmuje ciężar z moich stawów, jest dla mnie dobra.



NC: Próbuję otrzymać jakąś pomoc, a jej odpowiedź to zawsze: „Mam szczęście do genów”. [śmiech]



SF: Zapytała mnie, co robiłam do tej pory, aby utrzymywać ciało w odpowiednim stanie. Odpowiedziałam jej, że dopiero w tym roku zaczęły dokuczać mi bóle. To pierwszy sezon, gdy naprawdę czuję, że…



NC: Tak, a który to sezon, czternasty? To mi nie pomaga, Sylvia.



SF: Przepraszam, że musiałam czekać aż 14 lat na ból. Przykro mi, nic na to nie poradzę!