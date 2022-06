W cztery oczy: Fran Kirby i Jordan Henderson

Jordan: Jak dotąd moim największym sukcesem jest zwycięstwo w europejskich rozgrywkach w 2019 roku. Zawsze będę jednak pamiętał dni po tym sukcesie, ponieważ nie towarzyszyło im uczucie satysfakcji. Ciężko to opisać. Nie był to smutek, ale nie było to również to, czego oczekiwałem. Myślałem, że po tym, jak osiągnąłem coś, o czym marzyłem przez całe życie, tygodniami będę unosił się nad ziemią…



Może schodził ze mnie ten cały stres, ale kilka następnych dni po zwycięstwie było naprawdę trudnych. Nie byłem w stanie pojąć wszystkiego, co się działo i co osiągnęliśmy. Pytałem sam siebie, co mam teraz robić, jaki jest następny cel. Oczywiście szybko przestawiliśmy się na myślenie o wygraniu w lidze. Nie wygrywaliśmy jej przez długi czas, a w 2019 roku od zwycięstwa dzieliły nas minimetry. To nam pomogło. Co do euforii po wygraniu europejskiego trofeum… cóż, nie było to to, czego się spodziewałem.



Fran: Znam to uczucie. To wszystko przez to, że schodzi z siebie adrenalina. Narastają w tobie ogromne emocje, więc po wszystkim po prostu nie wiesz, co ze sobą zrobić. Największym osiągnięciem w mojej karierze był ostatni sezon, w którym wróciłam po długiej kontuzji. [Pod koniec 2019 roku po tym, jak Fran upadła podczas obiadu z przyjaciółkami grającymi razem z nią w Chelsea, Beth England i Maren Mjelde, zdiagnozowano u niej zapalenie osierdzia – chorobę serca spowodowaną wirusem wywołującym stan zapalny blaszek osierdzia, przez którą groziło jej zakończenie kariery]. Po tym wszystkim cieszyłabym się niezależnie od tego, czy udałoby się nam zdobyć jakieś trofea, jednak po tytule mistrzowskim czułam się podobnie jak Jordan. Miałam za sobą fantastyczny sezon, który nagle się skończył. Nie możesz pozwolić sobie wtedy na to, aby cieszyć się tym osiągnięciem. Myślisz w ten sposób: „Udało mi się. Teraz mam kilka tygodni wolnego, a potem znowu wracam do treningów”. Całkowity reset nie jest wskazany.