Trener Joelle D’Fontaine mówi o tym, dlaczego wszyscy powinni tańczyć

Taniec porusza nie tylko Twoje ciało, ale przede wszystkim duszę. Trener Nike i choreograf Joelle D'Fontaine poczuł to na własnej skórze, gdy trafił na występ taneczny w klubie nocnym. Ta forma sztuki przypadła mu do gustu do tego stopnia, że zrezygnował z pracy za biurkiem i przeniósł swoje niewyczerpane pokłady energii na pełnoetatowe zajęcia taneczne. W tym odcinku podcastu „Trained” Jaclyn Byrer, dyplomowana trenerka personalna, trenerka ds. odżywiania i specjalistka od zmian behawioralnych, która zajmuje się wdrażaniem zdrowych rozwiązań w Nike, przejmuje mikrofon, gdy nasz prowadzący Ryan Flaherty jest na urlopie tacierzyńskim. Jaclyn rozmawia z założycielem studia tańca At Your Beat o tym, jak dzięki tańcu możemy zwalczyć uczucie niepokoju, połączyć się z naszym ciałem i docenić to, że żyjemy. Joelle ma natomiast kilka rad, które przydadzą się nie tylko tancerzom, dotyczących tego, jak otworzyć świat fitnessu na większą różnorodność.