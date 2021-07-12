Jak ćwiczyć, aby zwiększyć siłę wg trenera Bena Bruno

Podcast Trained: Skończ z treningowymi bzdurami z Benem Bruno
Coaching
Trenerzy gwiazd znani są z wymyślnych ćwiczeń i chwytliwych programów. Ale nie Ben Bruno. Poznaj jego skromne podejście do fitnessu.
„Trained” to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.
Życie jest pełne bzdur, ale fitness nie powinien być. Dlatego właśnie Ben Bruno, trener gwiazd i trener Nike, ma misję, by rozprawić się z błędnymi przekonaniami, takimi jak „więcej znaczy lepiej” i „nie ma dni wolnych”, i pomóc wszystkim – w tym Chelsea Handler i Justinowi Timberlake'owi – usprawnić ich wysiłki na siłowni. W tym odcinku podcastu Trained, absolwent Uniwersytetu Columbia i samozwańczy „mięśniak” rozmawia z gospodarzem programu Ryanem Flahertym, starszym dyrektorem ds. wydajności w Nike, o tym, jak chore plecy zapoczątkowały jego karierę treningową, czego nauczyła go praca z najlepszymi w Hollywood i dlaczego niektórzy z nas nie powinni wykonywać krokodylków (ale tylko niektórzy!). Zdradza również swoją superprostą metodę, która polega na powtarzaniu tylko kilku ćwiczeń oraz opowiada o formule „KISS” i swoim podejściu do zasady 80/20, abyśmy wszyscy mogli być tak silni jak sam Bruno.
„Jeśli odczuwasz gniew lub niepokój – ten rodzaj uczucia niepokoju, kiedy po prostu czujesz, że stoisz na krawędzi – jest coś w zwykłej młócce na siłowni, co poprawia Twoje samopoczucie”.
– Ben Bruno
trener Nike
Masz pytania dotyczące właściwego nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat lub kolejnego gościa? Napisz do Flaherty'ego na adres trained@nike.com, a on zobaczy, co da się zrobić.