Jak ćwiczyć, aby zwiększyć siłę wg trenera Bena Bruno

Życie jest pełne bzdur, ale fitness nie powinien być. Dlatego właśnie Ben Bruno, trener gwiazd i trener Nike, ma misję, by rozprawić się z błędnymi przekonaniami, takimi jak „więcej znaczy lepiej” i „nie ma dni wolnych”, i pomóc wszystkim – w tym Chelsea Handler i Justinowi Timberlake'owi – usprawnić ich wysiłki na siłowni. W tym odcinku podcastu Trained, absolwent Uniwersytetu Columbia i samozwańczy „mięśniak” rozmawia z gospodarzem programu Ryanem Flahertym, starszym dyrektorem ds. wydajności w Nike, o tym, jak chore plecy zapoczątkowały jego karierę treningową, czego nauczyła go praca z najlepszymi w Hollywood i dlaczego niektórzy z nas nie powinni wykonywać krokodylków (ale tylko niektórzy!). Zdradza również swoją superprostą metodę, która polega na powtarzaniu tylko kilku ćwiczeń oraz opowiada o formule „KISS” i swoim podejściu do zasady 80/20, abyśmy wszyscy mogli być tak silni jak sam Bruno.