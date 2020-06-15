Świętowanie małych sukcesów podczas treningów z dziećmi
Coaching
Nike Training
Naucz dzieci cieszyć się z sukcesów, a pomożesz im osiągać jeszcze lepsze wyniki.
W tym artykule omówimy, jak szczera i pozytywna zachęta może motywować dzieci do dalszej aktywności nawet mimo napotykanych przeszkód. Dzięki temu dzieciaki będą dawały z siebie jeszcze więcej.
Gdy dzieci siedzą w domu, trzeba zapewnić im trochę ruchu i pozytywne nastawienie. Dlatego zgodnie z duchem inicjatywy Nike Made to Play przedstawiamy tygodniową rozpiskę sześciu zasad treningu, które pomogą zmotywować dzieciaki i zachęcą je do aktywności. W tym artykule przyjrzymy się kwestii świętowania małych sukcesów. Houda Loukili, trenerka z programu Favela Street w Amsterdamie, wyjaśnia, dlaczego umiejętność dostrzegania i doceniania nawet najmniejszych postępów jest taka ważna.
Pochwała za każdy postęp
„Dzieci rozkwitają, gdy odpowiednio dbamy o ich samopoczucie” – mówi Houda.
Jak to zrobić? „Prawiąc im szczere komplementy” – odpowiada. Gdy je chwalimy, ważne jest, by odnieść się do czegoś konkretnego, na co mają wpływ, jak determinacja czy zaangażowanie. Można powiedzieć na przykład: „To ćwiczenie było trudne, ale zrobiłeś je do końca”.
Takie proste i szczere słowa zachęty mogą przynieść długofalowe efekty. Zdaniem Houdy powinniśmy być szczerzy w naszych komplementach, ale też wykazywać się cierpliwością i nie oczekiwać natychmiastowych efektów.
To mali mistrzowie, więc skup się na małych sukcesach i, jak ujęła to Houda: „Dbaj o pozytywne nastawienie oraz celebruj każdy moment”.
„Praw szczere komplementy”
Houda Loukili, trenerka, program Favela Street
W jednej drużynie
Ważne jest, by pokazać dzieciom, że jesteś po ich stronie, nawet jeśli popełnią jakiś błąd. Gesty zachęty, jak przybijanie piątki, budują nić porozumienia. „Pokaż dzieciakom, że kibicujesz im najmocniej ze wszystkich, co dodatkowo je zmotywuje” – mówi Houda. Szczególnie wtedy, gdy napotykają trudności. Jeśli mówią, że czegoś nie uda im się zrobić, możesz odpowiedzieć: „Być może nie teraz, ale jeśli się będziesz starać, wkrótce na pewno to osiągniesz”.