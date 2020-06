Pochwała za każdy postęp

„Dzieci rozkwitają, gdy odpowiednio dbamy o ich samopoczucie” – mówi Houda.



Jak to zrobić? „Prawiąc im szczere komplementy” – odpowiada. Gdy je chwalimy, ważne jest, by odnieść się do czegoś konkretnego, na co mają wpływ, jak determinacja czy zaangażowanie. Można powiedzieć na przykład: „To ćwiczenie było trudne, ale zrobiłeś je do końca”.



Takie proste i szczere słowa zachęty mogą przynieść długofalowe efekty. Zdaniem Houdy powinniśmy być szczerzy w naszych komplementach, ale też wykazywać się cierpliwością i nie oczekiwać natychmiastowych efektów.



To mali mistrzowie, więc skup się na małych sukcesach i, jak ujęła to Houda: „Dbaj o pozytywne nastawienie oraz celebruj każdy moment”.