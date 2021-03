Surferki z Hainan płyną na fali

Jak to jest być surferką w Chinach?



Darci: Chodzi o to, aby gonić za własnymi falami – cokolwiek to dla ciebie oznacza. Jeśli coś cię inspiruje, idź w tę stronę i zacznij to robić, zamiast skupiać się na tym, co dyktuje ci społeczeństwo. W Chinach jest teraz zdecydowanie więcej osób, które żyją, aby realizować swoje marzenia, a nie marzenia kogoś innego.



You: Ten fakt dodaje nam pewności siebie. A pasja sprawia, że jesteś lepszą osobą.



Jingya: Surferki są wolne. Myślą o tym, czego chcą dla siebie, a nie o zewnętrznych czynnikach, które nie mają znaczenia.



Po zmianie ubrań kobiety udają się do swojej ulubionej restauracji z owcami morza tuż za molo Houhai, aby uzupełnić kalorie, które spaliły w wodzie. Siedząc przy stoliku, z łatwością zagłuszają hałaśliwych mężczyzn pijących piwo po drugiej stronie. Ich miłość od razu rzuca się w oczy – nadrabiając plotki z całego tygodnia, śmieją się tak mocno, że po policzkach płyną im łzy. Odważne, niezależne i wolne, nie wpisują się w tradycyjny chiński ideał kobiecości. Jednak tu, wśród podobnie patrzących na świat kobiet, pasują idealnie. Dzięki swojemu towarzystwu jeszcze mocniej utwierdzają się w swoich przekonaniach. Inne kobiety z Chin też są tu mile widziane – wystarczy, że porzucą konwenanse życia w mieście, przestaną zwracać uwagę na oczekiwania społeczeństwa i rzucą się na fale.