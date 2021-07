Suea Cho zapewnia modowe i kulinarne doznania od Seulu po Nowy Jork

Po studiach na zachodnim wybrzeżu Suea wróciła na wschód. Epicentrum stylu stanowił dla niej Nowy Jork. Zaczęła od Opening Ceremony, kultowego sklepu detalicznego w centrum. Pracowała tam przez cztery lata i została zastępcą dyrektora ds. wizerunku marki. Do jej obowiązków należał nadzór nad kreatywnymi treściami i specjalnymi projektami. „Pamiętam, że byłam ogromnie podekscytowana, gdy dostałam tę pracę. Cieszyłam się bardziej, niż gdy dostałam się do college'u”.



Jednak jej miłość do gotowania nie przeminęła. Po osiągnięciu sukcesu we współpracy z modową elitą otworzenie własnej restauracji wydawało jej się możliwe do zrealizowania. Tak naprawdę Suea była gotowa spróbować czegoś nowego, a wieczorne wizyty w nowojorskich restauracjach, które nie miały sobie równych, zainspirowały ją do powrotu do kuchni. Zeszłego lata otworzyła Suea's Dinner Service, eksperymentalny punkt restauracyjny, który dzięki jej miłości do gotowania jednoczy przyjaciół i rodzinę.



Suea ma styl łączący inspiracje z wielu różnych miast i zawodów, z którymi spotkała się przez 26 lat swojego życia. Opowiada nam o swoim wciąż ewoluującym stosunku do mody i jedzenia oraz o tym, jak postawiła się konwenansom, by znaleźć swoją własną drogę.