Swobodnie, a zarazem szykownie
Stylizacja Sabriny Ionescu
Sabrina Ionescu, która jest znana z tego, że na boisku gra intensywnie i lubi rywalizację, z natury jest bardzo zdyscyplinowana i nieustępliwa. Jednak w osobistym stylu gwiazdy WNBA można dostrzec jej bardziej delikatną i swobodną stronę. Widać wtedy, że lubi relaks i nie boi się zakładać spodni dresowych, prezentując swój indywidualny styl.
Wygoda ma dla Sabriny kluczowe znaczenie. Swój codzienny styl opisuje jako lekki i swobodny. Nosi podstawowe produkty, takie jak białe T-shirty, które pasują zarówno do eleganckiej, jak i luźnej stylizacji. A co z butami? „Najczęściej wybieram buty Air Max, ponieważ można je nosić właściwie do wszystkiego”.
„Nadal noszę moje podróżne dresy Nike z Oregonu. Mają wartość sentymentalną”.
Sabrina Ionescu
Sabrina czuje się najbardziej pewna siebie, gdy łączy swoje najwygodniejsze spodnie dresowe z czymś bardziej dopasowanym i dobrze skrojonym, dzięki czemu uzyskuje najlepsze z możliwych połączenie komfortu i swobody.
By podkręcić swój styl, Sabrina miesza ze sobą materiały o różnych teksturach. Jej sposób na szykowny wygląd: czarna kurtka typu bomberka.
W kwestii kolorów Sabrina stawia na neutralność. Wybiera stonowane odcienie, które łączy z podstawowymi produktami w kolorze czarnym i białym. „Nie lubię jaskrawych kolorów. Wolę subtelne pastele. Szczerze mówiąc, mój ulubiony kolor to jasny różowy”.
Jakiego elementu garderoby nie znosi? „Tylko jeansów” – mówi. „Nie są aż takie wygodne. Chętniej zakładam spodnie dresowe. Pod tym względem myślę jak prawdziwa sportowczyni” – żartuje.
Rzuć okiem na wybrane przez Sabrinę swobodne modele i przeglądaj produkty w jej stylu.