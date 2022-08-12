Stylizacja Sabriny Ionescu

W kwestii kolorów Sabrina stawia na neutralność. Wybiera stonowane odcienie, które łączy z podstawowymi produktami w kolorze czarnym i białym. „Nie lubię jaskrawych kolorów. Wolę subtelne pastele. Szczerze mówiąc, mój ulubiony kolor to jasny różowy”.

Jakiego elementu garderoby nie znosi? „Tylko jeansów” – mówi. „Nie są aż takie wygodne. Chętniej zakładam spodnie dresowe. Pod tym względem myślę jak prawdziwa sportowczyni” – żartuje.

Rzuć okiem na wybrane przez Sabrinę swobodne modele i przeglądaj produkty w jej stylu.