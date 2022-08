Stylizacja Sabriny Ionescu

Wygoda ma dla Sabriny kluczowe znaczenie. Swój codzienny styl opisuje jako lekki i swobodny. Nosi podstawowe produkty, takie jak białe T-shirty, które pasują zarówno do eleganckiej, jak i luźnej stylizacji. A co z butami? „Najczęściej wybieram buty Air Max, ponieważ można je nosić właściwie do wszystkiego”.